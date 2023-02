Werder-Abschlusstraining: Füllkrug fit für Frankfurt – Groß fehlt krank

Von: Malte Bürger

Teilen

Niclas Füllkrug nahm am Abschlusstraining des SV Werder Bremen teil und ist somit fit für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. © gumzmedia

Bremen – Einen Tag hat Niclas Füllkrug mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt, am Freitag war er aber wie erwartet wieder dabei: Der Stürmer des SV Werder Bremen hat im Abschlusstraining voll mitgewirkt und ist fit für das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker).

Am Donnerstag war Niclas Füllkrug im Stadioninnern geblieben und hatte ein individuelles Programm abgespult – eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem er tags zuvor im Training einen Schlag abbekommen hatte. Ein Ausfall gegen Eintracht Frankfurt ist aber nicht zu befürchten. Hingegen definitiv nicht mit dabei sein werden Mitchell Weiser (Außenbandverletzung am Knöchel), Felix Agu (Patellasehnenprobleme), Manuel Mbom (Wadenprobleme) und Christian Groß (krank), die auch am Freitag weiter im Training des SV Werder Bremen fehlten. Außerdem ist Leonardo Bittencourt gelbgesperrt. (han)

Weiter mit der letzten Meldung:

Auch Groß fehlt Werder Bremen gegen Frankfurt - Füllkrug arbeitet individuell

Bremen - Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Mitchell Weiser (Außenbandverletzung am Knöchel) war die Trainingsgruppe des SV Werder Bremen zuletzt ohnehin schon etwas dezimiert worden. Am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr) musste Chefcoach Ole Werner weitere Abstriche machen.

Neben den weiterhin pausierenden Felix Agu (Patellasehne) und Manuel Mbom (Wadenprobleme) fehlte nun auch noch Christian Groß beim SV Werder Bremen. Der 34-Jährige, der zuletzt wieder regelmäßig in der Startelf der Bremer stand, meldete sich erkrankt ab - und wird auch gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Das bestätigte Werner bei der Pressekonferenz am frühen Donnerstagnachmittag.

Werder Bremen-Personal vor Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt: Niclas Füllkrug trainiert inidividuell

Darüber hinaus fehlte auch Torjäger Niclas Füllkrug bei der morgendlichen Einheit und absolvierte lediglich ein individuelles Programm. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Coach Werner erklärte: „Er hat gestern im Training einen Schlag abbekommen. Wir gehen davon aus, dass er morgen wieder auf dem Platz steht.“ Gegen Eintracht Frankfurt soll der Stürmer des SV Werder Bremen demnach mitwirken können. (mbü)