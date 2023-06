DFL veröffentlicht Finanzkennzahlen: So teuer war Werders Kader im Aufstiegsjahr 2021/22

Von: Marius Winkelmann

DFL-Kennzahlen: So viel Geld hat Werder Bremen im Aufstiegsjahr 2021/22 für Gehälter ausgegeben. © Imago Images/Ralph Peters

Die DFL hat die Kennzahlen bezüglich der Personalkosten aller 36 Erst- und Zweitligisten für das Geschäftsjahr 2021/22 veröffentlicht. So viel Geld hat der SV Werder Bremen in der Aufstiegssaison für Gehälter ausgegeben.

Bremen – Sportlich ist die Zweitligasaison 2021/22 für den SV Werder Bremen mit Tabellenplatz zwei und dem damit verbundenen direkten Wiederaufstieg bekanntlich äußerst erfolgreich verlaufen. Was nicht ganz billig war. Denn auch beim Vergleich der Gehaltsbudgets aller 18 damaligen Zweitligisten belegten die Bremer einen Spitzenplatz. Das geht aus den Finanzkennzahlen für die Spielzeit 2021/22 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun für alle 36 Erst- und Zweitligisten veröffentlicht hat.

Für den SV Werder Bremen sind dort unter dem Punkt „Personalaufwand“ Ausgaben in Höhe von 43,789 Millionen Euro (Vorjahr: 67,8 Millionen Euro) aufgeführt, was im Zweitliga-Ranking den zweiten Platz bedeutet. Nur der spätere Zweitliga-Meister Schalke 04 gab mehr Geld für Gehälter aus - mit 78,478 Millionen Euro fast doppelt so viel wie Werder.

Der SV Werder Bremen gab 2021/22 den zweithöchsten Geld-Betrag der 2. Bundesliga für Personalkosten aus

Knapp hinter Werder Bremen landete der Nordrivale Hamburger SV mit 39,227 Millionen Euro, gefolgt von Hannover 96 (30,992 Mio. Euro). Zur Erinnerung: Während der HSV als Tabellen-3. in der Relegation gegen Hertha BSC (1:0, 0:2) denkbar knapp am Aufstieg scheiterte, landete Hannover nur auf Rang elf. Schlusslicht der Gehaltskosten-Tabelle in Liga zwei ist der Karlsruher SC mit einem Etat von 12,596 Millionen Euro. Allerdings wurden die Personalkosten von gleich fünf anderen Clubs nicht berücksichtigt, weil sie inzwischen nicht mehr den ersten beiden Ligen angehören: Namentlich sind das der SV Sandhausen, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt.

Übrigens wäre der SV Werder mit seinen Personalkosten in der Bundesliga auf Rang 15 gelandet – noch vor dem VfL Bochum (31,17 Mio. Euro), Arminia Bielefeld (30,113) und Greuther Fürth (22,67). Zum Vergleich: Der Branchenprimus FC Bayern München gab im selben Zeitraum fast 350 Millionen Euro für sein Personal aus. Wie hoch die Kosten für den Profikader innerhalb des gesamten Personalaufwandes eines einzelnen Vereins waren, geht aus den Finanzkennzahlen der DFL nicht hervor. Klar ist lediglich, dass sie den größten Anteil bei allen Vereinen ausgemacht haben. Werder Bremen hat im Aufstiegsjahr von seinem Gesamt-Personalaufwand in Höhe von 43,789 Millionen Euro rund 18 Millionen Euro in den Kader der ersten Mannschaft investiert. Im Vorjahr hatte der Club noch 47 Millionen Euro an das kickende Personal ausgeschüttet. (mwi)