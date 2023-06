Geheimnis gelüftet: So sieht das neue Trikot des SV Werder aus

Von: Björn Knips, Marius Winkelmann

So soll das neue Trikot des SV Werder Bremen aussehen: Fußball-Experten werden sich sofort an die dänische Nationalmannschaft erinnert fühlen, die bei der WM 1986 in einer nahezu identischen rot-weißen Version aufliefen. © Twitter / IMAGO / Kicker/ Liedel

Am 9. Juli will der SV Werder Bremen offiziell sein neues Trikot präsentieren. Doch schon jetzt ist ein Bild von dem neuen Jersey im Internet aufgetaucht, das dem Original sehr nahekommt.

Bremen – Neuer Hauptsponsor, neuer Ausrüster – in Sachen Trikot kommt es beim SV Werder Bremen in der anstehenden Saison zu großen Veränderungen. Erst am 9. Juli will der Bundesligist bei einem Testspiel in Verden verraten, wie das neue Jersey aussieht. Doch schon jetzt ist ein Bild davon im Internet aufgetaucht. Die DeichStube hat sich umgehört und herausgefunden: Der Entwurf kommt dem Original sehr nahe.



Fußball-Experten werden sich sofort an die dänische Nationalmannschaft erinnert fühlen. Die wird schon lange vom neuen Werder-Ausrüster Hummel ausgestattet. Und 1986 sind die Dänen mit einer roten Version des neuen grün-weißen Trikots des SV Werder Bremen bei der Weltmeisterschaft in Mexiko angetreten – unter anderem beim 2:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Deutschland. Im Achtelfinale war dann aber nach einem 1:5 gegen Spanien Schluss. Deutschland schaffte es bis ins Finale, verlor dort aber mit 2:3 gegen Argentinien.

Neuer Look, neuer Sponsor, neuer Ausrüster: Das ist das neue Trikot des SV Werder Bremen

Zurück zu Werder Bremen: Dort löst Hummel den britischen Sportartikelhersteller Umbro nach fünf Jahren ab und unterzeichnete einen Kontrakt bis 2029. Die Dänen zahlen dem Vernehmen nach mit 4,5 Millionen pro Saison rund 500.000 Euro mehr als ihre Vorgänger. Dazu bekam Werder noch eine Million Euro von Umbro, damit das Unternehmen bereits zwei Jahre vor Vertragsende aussteigen konnte. Umbro möchte sich wieder mehr auf den heimischen Markt konzentrieren.

Auch die Werbung wird sich auf dem Trikot ändern. Nach elf Jahren als Hauptsponsor engagiert sich die PHW-Gruppe (Wiesenhof, Green Legend) künftig nur noch als Topsponsor, zahlt statt sechs Millionen Euro im Jahr dann 1,3 Millionen Euro. Matthäi geht den umgekehrten Weg – das Bauunternehmen aus Verden überweist für seinen Schriftzug auf den Werder-Trikots künftig auch etwas mehr als die PHW-Gruppe. Dazu passend soll das neue Trikot des SV Werder Bremen dann am 9. Juli in der Heimat von Matthäi im Testspiel gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel erstmals offiziell vorgestellt und von den Profis getragen werden. Neben dem Heimtrikot wird es wie immer auch ein Auswärtsdress und ein Eventtrikot geben. Wie diese aussehen, ist noch nicht bekannt. (kni/mwi)