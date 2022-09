Tor-Spektakel auch in Bochum? Werder Bremen und der stabile Wahnsinn! eingeDEICHt Folge 12 mit Peter Neururer

Von: Timo Strömer

Bremen – Langeweile? Gibt’s beim SV Werder Bremen nicht! Spektakel hat bei der Mannschaft von Trainer Ole Werner Hochkonjunktur: Auf das 3:2 beim BVB folgte ein 3:4 gegen Eintracht Frankfurt – gibt es in Bochum wieder Werders Tore-Wahnsinn? Die Werder-Show eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht auch in Folge 12 in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse. Mit dabei: VfL-Bochum-Legende Peter Neururer.

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit Gästen wie immer über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei. In der Werder-Show eingeDEICHt Folge 12 bespricht Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips zunächst die aktuelle Werder-Lage rund um den Deadline Day und mögliche Transfers, ehe vor dem Spiel gegen den VfL Bochum Rurpott-Legende Peter Neururer dazustößt. Neururer verrät, warum Werder in seiner Familie eine große Rolle spielt, warum SVW-Trainer Ole Werner ihm nach einer kuriosen Begegnung auf Mallorca noch ein Foto schuldet und wie er die Bremer Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga einschätzt.

Werder Bremen-Show eingeDEICHt Folge 12 mit Bochum-Legende Peter Neururer: Bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Show pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Und selbstverständlich kommt die eingeDEICHt-Community wieder in „User fragen Loser” zu Wort: Wie kann Werder die Gegentore-Flut abstellen? Ist Marco Friedl mit seiner Rolle als Mannschaftskapitän überfordert? Warum holt Werder keinen Sechser? Und was hat Neuzugang Oliver „Burkules” Burke mit einem Baum zu tun?

