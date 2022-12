Mit Gefühl, Gewalt und Klasse: Das waren die Top 10 Werder-Tore 2022

Von: Maik Hanke

Teilen

Ob Christian Groß gegen Leipzig, Marvin Ducksch gegen den HSV oder Niclas Füllkrug gegen Hertha BSC: Werder Bremen hat 2022 viele tolle Tore geschossen. © gumzmedia

Bremen – Der Aufstieg aus der 2. Liga und die gute erste Saisonhälfte in der Bundesliga haben eines bewiesen: Der SV Werder Bremen hat es im Jahr 2022 richtig krachen lassen! 33 Tore schossen die Grün-Weißen in diesem Kalenderjahr noch im Unterhaus, 25 folgten dann nach der Erstliga-Rückkehr. Und keine Frage, es waren so einige Raketen dabei.

Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Co. trafen mit Gefühl, mit Gewalt, mit Klasse. Manche Tore waren schlicht wunderschön, andere extrem wichtig, und einige waren sogar beides. Die DeichStube hat sich daher noch einmal alle Tore angeschaut und eine Auswahl getroffen. Das waren die Top 10 Tore des SV Werder Bremen im Jahr 2022 – und ihr könnt abstimmen, welcher Treffer euer Tor des Jahres ist!

1) Romano Schmid zum 2:3 beim 4:3-Sieg gegen SC Paderborn (22. Januar 2022)

Was für ein herrlicher Kracher: Romano Schmid nimmt den Ball mit der Brust an und jagt ihn dann aus 20 Metern Volley ins Tor. Mit seinem 2:3 leitete Werder Bremens Mittelfeldspieler die große Aufholjagd beim 4:3-Sieg in Paderborn ein.

2) Marvin Ducksch zum 1:0 beim 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock (11. Februar 2022)

Ein Traumtor! Romano Schmid legt den Ball auf Marvin Ducksch, der aus der Ecke des Strafraums und fast aus dem Stand den Ball direkt nimmt und ansatzlos mit Kraft und Gefühl in den Winkel schlenzt. Natürlich gab das für den Stürmer des SV Werder Bremen von der Sportschau eine Nominierung zum „Tor des Monats“.

3) Marvin Ducksch zum 3:1 beim 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV (27. Februar 2022)

Diese Schusstechnik ist einfach gefährlich. Nicolai Rapp legt die Kugel ab, Marvin Ducksch nimmt sie aus gut und gerne 20 Metern direkt und jagt sie flach ins Eck. Ein Super-Tor zum 3:1 beim 3:2-Sieg des SV Werder Bremen im prestigeträchtigen Derby gegen den HSV.

4) Niclas Füllkrug zum 1:0 beim 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg (15. Mai 2022)

Das Tor zur Bundesliga: Werder kombiniert sich nach vorne, Marvin Ducksch lässt klatschen und Niclas Füllkrug holt den Hammer raus: Mit seinem Kracher, der vom Innenpfosten ins Tor springt, ebnet der Torjäger des SV Werder Bremen im Wohninvest Weserstadion den Weg zur Bundesliga-Aufstiegsparty am Abend.

5) Lee Buchanan zum 1:2 beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund (20. August 2022)

Ein Traumtor, das die Aufholjagd des Jahres, ach was, des Jahrzehnts einleitet: Lee Buchanan dringt in den Strafraum ein und zwirbelt den hoppelnden Ball mit dem Außenrist in den Knick. Der Auftakt einer unvergleichlichen Aufholjagd, als Werder Bremen in den Schlussminuten ein 0:2 gegen Borussia Dortmund noch sensationell in ein 3:2 dreht.

6) Oliver Burke zum 3:2 beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund (20. August 2022)

Oliver Burke, der Mann, der das Unmögliche möglich macht: In der fünften Minute der Nachspielzeit geht der pfeilschnelle Stürmer steil, hängt seine Bewacher ab und knüppelt die Kugel aus spitzem Winkel ins Netz – das 3:2 für Werder, nachdem die Bremer sechs Minuten zuvor noch mit 0:2 gegen den BVB hinten gelegen haben.

7) Niclas Füllkrug zum 1:0 beim 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum (3. September 2022)

Das ist einfach schön – und richtig wichtig gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf: Mitchell Weiser flankt den Ball butterweich in den Strafraum, perfekt für Niclas Füllkrug, der sich in die Luft legt und per Flugkopfball zum späten 1:0 für Werder Bremen ins Eck einköpft – ein Tor mit dem Prädikat besonders wertvoll.

8) Niclas Füllkrug zum 1:0 beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC (28. Oktober 2022)

Niclas Füllkrug macht Niclas-Füllkrug-Dinge: Spät im Spiel gewinnt der Mittelstürmer, der Sekunden zuvor noch auf dem Boden gelegen hat, seinen Luftzweikampf und köpft aus 15 Metern in hohem Winkel ins Tor. Mit diesem bärenstarken Treffer stößt Füllkrug die Tür zur Nationalmannschaft für sich wohl endgültig auf.

9) Christian Groß zum 1:1 bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig (12. November 2022)

Sein erstes Bundesliga-Tor ist ein echtes Traumtor! Aus der Ecke des Strafraums schlenzt Werder Bremens Routinier Christian Groß den Ball formvollendet in den Knick. Dass ein Leipziger den Ball noch leicht abfälscht, schmälert die Schönheit dieses Treffers nicht.

10) Nina Lührßen zum 1:0 bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg (Frauen, 26. November 2022)

Ein perfekter Freistoß: Von der rechten Strafraumseite kommend erwarten die meisten eine Flanke, Nina Lührßen zirkelt die Kugel aber frech auf die kurze Ecke und trifft genau in den Winkel. Punkte gibt es für Werder Bremens Frauen beim 1:2 gegen Freiburg zwar nicht, für Lührßen aber von der Sportschau eine Nominierung zum „Tor des Monats“. (han)