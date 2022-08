Vor Werder gegen Frankfurt: Die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Bremen - Der SV Werder Bremen empfängt am Sonntag (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel sprechen Trainer Ole Werner und Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, unter anderem über den kommenden Gegner, den Konkurrenzkampf in der Mannschaft und das Thema Gegentore - die Highlights der Werder-Pressekonferenz in 189,9 Sekunden!

