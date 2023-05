NachspielDEICH-Podcast Folge 8: Wer ist schuld an Werders Leipzig-Trauma - und darf Ole Werner die Mannschaft öffentlich so heftig kritisieren?

Von: Fynn Walenziak

DeichStube-Podcast: NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse. Die neue Folge ist jetzt online! © DeichStube

Die neue Folge des NachspielDEICH-Podcasts ist da! Host Alexandra von Lingen spricht in der achten Episode mit DeichStube-Reporter Malte Bürger über die bittere 1:2-Niederlage des SV Werder Bremen gegen RB Leipzig.

Frust pur, bei den Spielern und Fans des SV Werder Bremen nach dieser unfassbar bitteren 1:2-Pleite gegen RB Leipzig. Erneut halten die Bremer gut mit, erneut kassieren sie späte Gegentore und geben so den vorzeitigen Klassenerhalt aus der Hand. Ole Werner stellte nach dem Spiel die Qualitätsfrage und kritisierte sein Team öffentlich. Darf er das? Und wer hat eigentlich Schuld an dem bitteren Ausgang dieser Partie? Diese und weitere Themen bespricht Host Alexandra von Lingen mit DeichStube-Reporter Malte Bürger in der achten Folge der Werder-Analyse NachspielDEICH.

DeichStube-Podcast: Das ist NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse

NachspielDEICH ist ein Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

Und die Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es ab sofort immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.