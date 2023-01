Möglicher Wechsel von Niclas Füllkrug: Ab welcher Summe wird Werder Bremen schwach? | eingeDEICHt-Show Folge 17

Von: Timo Strömer

Teilen

Bremen – Endlich wieder Bundesliga! Der SV Werder Bremen legt los und die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt meldet sich aus der viel zu langen Winterpause zurück! Ist der SVW bereit für den Re-Start? eingeDEICHt macht den Check und geht in Folge 17 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse. Natürlich auch ein Thema: Wechselt Niclas Füllkrug weg? Es wird diskutiert und orakelt – und eingeDEICHt verschenkt ein Füllkrug-Lachs-Trikot!

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer Mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: Was bringt das neue Jahr dem SVW? Ab welcher Summe muss Werder Star-Stürmer Niclas Füllkrug verkaufen? Und überhaupt: Was passiert denn noch auf dem Winter-Transfermarkt? eingeDEICHt knallt in Folge 17 ins neue Jahr und macht den großen Werder-Check.

Endlich wieder Bundesliga! Aber wechselt Niclas Füllkrug weg? | eingeDEICHt-Podcast-Show Folge 17

Spotify: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei iTunes/apple hören!

Soundcloud: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Soundcloud hören!

Deezer: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Deezer hören!

YouTube: Hier Folge 17 der Werder Bremen-Show eingeDEICHt bei YouTube anschauen!

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Und es wird das Lachs-Trikot des SV Werder mit dem Flock von Niclas Füllkrug verschenkt! Wie Ihr das Trikot für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 17. Episode von eingeDEICHt.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt auf allen Kanälen: Ist der SVW bereit für die Bundsliga?

eingeDEICHt-Merch: Caps, T-Shirts, Hoodies und mehr gibt‘s hier im Stubenshop!

Hier geht es zu eingeDEICHt auf instagram!

eingeDEICHt auf Twitter gibt es hier!

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, Feuerwerk, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.