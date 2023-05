Zahnarzt-Besuch: Werder, der FC Bayern und Kaderplanung mit künstlicher Intelligenz | eingeDEICHt Folge 23 mit Ex-Werderaner Sebastian Prödl

Von: Timo Strömer

Bremen – Der SV Werder Bremen wartet weiter auf den fixen Klassenerhalt – und jetzt kommt der FC Bayern München ins Weserstadion! Wie schlimm wird der Zahnarzt-Hausbesuch? Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) geht in Folge 23 wieder in die nicht immer ganz ernst gemeinte Analyse, spricht mit Ex-Werderaner Basti Prödl über die Lage der Grün-Weißen und bastelt mit künstlicher Intelligenz an der Werder-Mannschaft der Zukunft: Taugt ChatGPT als Kaderplaner?

Zittern verboten?! In der Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Reporter Daniel Cottäus natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch knapp dran vorbei: Wann ist der Bundesliga-Klassenerhalt endlich fix? Klappt es vielleicht schon gegen den FC Bayern München? Und wie geht es dann für den SVW weiter? Wie sieht die Kaderplanung aus, was passiert auf dem Transfermarkt? eingeDEICHt spricht darüber mit Gast Sebastian Prödl und wagt mit der künstlichen Intelligenz von ChatGPT einen Blick auf den Werder-Kader der Zukunft. Spoiler: Klappt eher so semi-gut.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt: Folge 23 mit Gast Sebastian Prödl

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Wohin wechselt Niclas Füllkrug? Oder bleibt er doch? Geht auch Marvin Ducksch weg?

Werder Bremen-Transfers: Kaderplanung mit Chat GPT?

Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer das Trikot mit Flock von Niklas Stark bekommt. Wie Ihr zudem ein Werder-Trikot mit der Nummer 10 von Leonardo Bittencourt für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 23. Episode von eingeDEICHt. Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.