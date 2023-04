NachspielDEICH-Podcast Folge 4: Fehlt Werder die Mentalität? Frust und Enttäuschung nach der neunten Heimpleite - die Frage nach der Abstiegsangst!

Von: Malte Bürger

Neuer DeichStube-Podcast: NachspielDEICH – die Werder-Analyse. Fans des SV Werder Bremen können das neue Audio-Format aktiv mitgestalten. © DeichStube

Die vierte Folge des DeichStube-Podcasts NachspielDEICH ist da! Host Alexandra von Lingen spricht mit DeichStube-Reporter Malte Bürger über einen enttäuschenden Bundesliga-Nachmittag des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg.

Frust und Enttäuschung im Weserstadion: Der SV Werder Bremen hat trotz einer 1:0-Führung im Heimspiel gegen den SC Freiburg noch eine 1:2-Niederlage kassiert. Die Bremer, die von den letzten 14 Sonntagspartien nur eine gewinnen konnten, müssen den Blick in der Tabelle nun endgültig auf den Abstiegskampf richten. In der vierten Episode der Werder-Analyse NachspielDEICH spricht Host Alexandra von Lingen mit DeichStube-Reporter Malte Bürger darüber, ob Werder zurzeit die nötige Mentalität fehlt, sowie über Frust und Enttäuschung bei den Bremer Profis nach der neunten Heimniederlage in dieser Saison, den guten Auftritt von Torschütze Maximilian Philipp (DeichStube-Note 1,5) und die schwache Leistung der Werder-Abwehr. Außerdem: Ist Marco Friedl der Richtige für das Amt als Werder-Kapitän? Und welche Rolle spielen Werders Spielsystem und die fragwürdigen Wechsel von Trainer Ole Werner? NachspielDEICH liefert interessante Einblicke aus der Mixed Zone im Wohninvest Weserstadion – viel Spaß mit der Werder-Analyse der DeichStube!

Spotify: Hier Folge 4 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 4 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei iTunes/apple hören!

Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es dann immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.

NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse: Der neue Podcast der DeichStube

NachspielDEICH ist ein neuer Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

