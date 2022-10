Droht Werder der Absturz? Warum es (noch) keinen Grund zur Panik gibt! | eingeDEICHt Folge 15

Von: Timo Strömer

Bremen – Drei Niederlagen in Folge – der furiose Höhenflug des SV Werder Bremen ist vorerst gestoppt. Warum trotzdem kein Grund zur Panik besteht und eine Krise (noch) längst kein Thema ist. Die Werder-Show eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht in Folge 15 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Was ist bloß mit Werder los?

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer Mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: Wie lässt sich die jüngste Pleiten-Serie erklären? Welche Rolle spielt der Disco-Besuch von Marvin Ducksch? Und sind die irrationalen Träume von Europa schon geplatzt? Und was soll das Gequatsche von Europa überhaupt? So viele Fragen! eingeDEICHt liefert in Episode 15 Antworten.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt Folge 15: Jetzt bloß keine Panik, Werder!

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung gestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Mit Nebelmaschine, Luftschlössern und Disco-Kugel macht eingeDEICHt viel Rauch um nichts, befragt das Deich-Orakel nach der Absturz-Gefahr und bleibt ohnehin positiv: Jetzt bloß keine Panik!

Werder Bremen-Show eingeDEICHt: Video-Podcast gucken und Werder-Trikot gewinnen!

Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser" zu Wort. Und es wird neben eingeDEICHt-Merch das neue „Third"-Trikot des SV Werder Bremen verschenkt. Wie Ihr das Ausweich-Trikot für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der Show.