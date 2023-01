Verliehener Werder-Profi Rapp: Werner wollte, dass ich bleibe

Von: Daniel Cottäus

Nicolai Rapp verließ Werder Bremen im Winter, doch Ole Werner hätte ihn sehr gerne behalten. © gumzmedia

Bremen – In wenigen Tagen wird es ernst, dann steht für Nicolai Rapp das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Verein an. Mit dem 1. FC Kaiserslautern gastiert der verliehene Profi des SV Werder Bremen am Samstag bei Hannover 96 - und möchte dabei mithelfen, dass die Roten Teufel ihren sportlichen Höhenflug auch im Jahr 2023 fortsetzen. „Ich möchte so viel wie möglich spielen, wieder Spaß haben und der Mannschaft helfen“, sagt Rapp im Interview mit der „Bild“-Zeitung - und verrät, dass ihn ein Mann bei Werder am liebsten gar nicht abgegeben hätte.

Hatte Nicolai Rapp während der Bremer Aufstiegssaison 2021/22 noch stolze 28 Einsätze in der 2. Liga verbucht, lief es für ihn seit Werders Rückkehr ins Oberhaus nicht mehr besonders rund. Sieben Mal kam der Defensiv-Allrounder in der laufenden Serie für Werder Bremen zum Einsatz, jeweils als Joker. Was Rapp nicht genug war. Deshalb suchte er im Winter den Austausch mit Cheftrainer Ole Werner. „Es gab ein sehr gutes Gespräch zwischen mir und Ole. Das war von beiden Seiten sehr offen“, sagt Rapp - und berichtet: „Er wollte, dass ich bleibe.“

Ole Werner wollte, dass Nicolai Rapp bei Werder Bremen bleibt - aber nicht als Stammspieler

Ole Werner schätzt die taktische Vielseitigkeit des 26-Jährigen sehr, hatte ihn aber nie ernsthaft als Stammspieler auf dem Zettel, weil bei ihm jeweils andere Profis in Mittelfeld und Abwehr die Nase vorn haben. „Mehr Spielzeit konnte er mir nicht garantieren. Deshalb hat Werder Bremen meinen Gedankengang verstanden und mir keine Steine in den Weg gelegt“, sagt Nicolai Rapp, der bis zum Sommer an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen ist. Sein Vertrag in Bremen läuft bis zum 30. Juni 2024. Und dann?

„Ich konzentriere mich erst mal auf die Rückrunde mit Kaiserslautern. Alles, was dann im Sommer kommen wird, wird man sehen“, sagt die Leihgabe des SV Werder Bremen, Nicolai Rapp, der mit dem Aufsteiger trotz der bisher beeindruckend guten Saison und Tabellenplatz vier nach wie vor nur ein Ziel verfolgt: „Wir müssen bescheiden und fokussiert bleiben. Die Tabelle täuscht da manchmal. Ziel ist weiterhin der Klassenerhalt, dafür wollen wir schnellstmöglich die nötigen Punkte einfahren.“ (dco)