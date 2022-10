Wie so oft bei Werder Bremen: Starker Ömer Toprak fällt auch bei Antalyaspor aus

Von: Björn Knips

Ömer Toprak, früherer Kapitän des SV Werder Bremen, bleibt auch in der Türkei bei Antalyaspor vom Verletzungspech nicht verschont. © IMAGO/RHR-Foto

Bremen/Antalyspor – Als sich der SV Werder Bremen und Ömer Toprak nach der vergangenen Saison nicht auf eine gemeinsame Zukunft einigen konnten, da gab es nicht wenige Stimmen, die behaupteten: Dieser Verzicht auf Toprak könnte für die Grün-Weißen üble Folgen haben. Nun weiß niemand, ob es mit dem ehemaligen Kapitän für den Aufsteiger nicht noch besser gelaufen wäre, doch als Tabellenachter mit zwölf Punkten aus acht Spielen darf der Saisonstart als gelungen bezeichnet werden. Interessanter ist allerdings die Entwicklung von Toprak bei seinem neuen Club Antalyaspor, denn der 33-Jährige pausiert seit einigen Wochen verletzungsbedingt. Da werden Erinnerungen an seine Bremer Zeit wach.

Nuri Sahin hatte seinen ehemaligen Teamkollegen bei Borussia Dortmund und Werder Bremen in die Türkei gelockt. Der noch junge Coach machte Ömer Toprak gleich zum Führungsspieler, was sich auszahlte. Der Neuzugang hielt den Laden hinten zusammen, bekam nach der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul und beim 1:0-Sieg gegen Ümraniyespor sehr gute Kritiken. Doch dann stoppte ihn eine Rückenverletzung, dazu gesellten sich laut türkischen Medien Leistenprobleme.

Seit fünf Spielen fehlt Ömer Toprak nun schon, auch die Zeit in der Länderspielpause reichte noch nicht für eine Rückkehr aus. Ohne Toprak kassierte Antalyaspor 13 Gegentore, verlor vier Partien und gewann nur gegen Trabzonspor mit 5:2. Als Tabellen-14. rangiert das Team aus dem bekannten Urlaubsort nur knapp über der Abstiegszone. Das hatten sich die Verantwortlichen ganz anders vorgestellt, denn in der Vorsaison war Antalyaspor unter dem im Oktober vom Spieler zum neuen Coach beförderten Sahin durchgestartet und bis auf Rang sieben geklettert.

Werder Bremens Ex-Kapitän Ömer Toprak auch bei Antalyaspor verletzt: Comeback gegen Konyaspor?

Immerhin ist in Sachen Ömer Toprak nun Besserung in Sicht: Am Samstag soll der ehemalige türkische Nationalspieler im Heimspiel gegen Konyaspor sein Comeback feiern. Sicher ist das freilich nicht. Die Fans des SV Werder Bremen kennen das. Toprak galt in den drei Jahren an der Weser aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit stets als Wackelkandidat, verpasste zahlreiche Spiele. Wenn er dann auflief, gehörte er aber fast immer zu den Besten auf dem Platz. Den Werder-Verantwortlichen war das jedoch zu unsicher. Sie boten Toprak nur einen sehr stark leistungsbezogenen Vertrag an – und der lehnte eine Verlängerung seines Engagements zu diesen Konditionen ab.

Als Ersatz wurden jeweils ablösefrei Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Niklas Stark (Hertha BSC) geholt, neuer Abwehrchef wurde Milos Veljkovic. Nach zehn Gegentoren in den ersten vier Partien gab es in den vergangenen vier Spielen nur noch drei, die Defensive des SV Werder Bremen wirkt auch ohne Ömer Toprak absolut Bundesliga-tauglich, was auch am neuen Kapitän Marco Friedl liegt. (kni)