Werder in Noten gegen Mainz: Ducksch und Füllkrug enttäuschen

Von: Malte Bürger

Werder Bremen gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Marvin Ducksch legt einen auffälligen Start hin. © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen hat sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:1) verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Marcus Ingvartsen und Jae-Sung Lee. Die Bremer Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.

Jiri Pavlenka: Wurde erstmals nach 29 Minuten so richtig geprüft und wehrte einen Schuss von Barreiro sicher ab. Danach musste er sein Können selten zeigen, stattdessen fischte er den Ball zweimal aus dem Netz – er selbst trug daran keine Schuld. Note 3

Mitchell Weiser: Zeigte wieder sein Gespür für enge Situationen, indem er in Werders guter Anfangsphase viele zweite Bälle eroberte. War anfangs häufig nur per Foul zu stoppen, doch legte trotzdem auf der rechten Seite unermüdlich den Vorwärtsgang ein. Den finalen Pass bekam aber auch er nicht zustande. War später immer weniger zu sehen. Note 4

Niklas Stark: Übernahm wie in den beiden vergangenen Partien den Part des rechten Innenverteidigers, tauchte zunächst aber im Angriff auf und hätte beinahe ein frühes Ducksch-Tor vorbereitet. Danach meist robust in den Zweikämpfen, aufmerksam und abgeklärt. Ließ sich vor dem 0:2 allerdings von Stach aus dem Spiel nehmen. Note 3,5

Werder Bremen-Noten gegen Mainz 05: Amos Pieper erlebt bitteren Nachmittag

Amos Pieper: Kehrte aufgrund der Verletzung von Milos Veljkovic zurück in die Startelf und ersetzte den Vize-Kapitän auch positionsgetreu in der Mitte der Abwehrkette. Führte sich mit einer perfekten Grätsche gegen Lee ein (3.), hatte in den ersten 45 Minuten eine Top-Zweikampfquote von 90 Prozent – und kam dann beim 0:1 gegen Ingvartsen doch zu spät ins Kopfballduell. Und es kam noch schlimmer, als er beim 0:2 den Ball unglücklich abfälschte. Ein bitterer Nachmittag. Note 4,5

Marco Friedl: Von Beginn an auf Betriebstemperatur, klärte Situationen schon, ehe es überhaupt richtig gefährlich werden konnte. Wenn er geprüft wurde, dann von da Costa. Insgesamt aber eine sichere Vorstellung. Note 3

Anthony Jung (bis 73.): Über seine Abwehrseite liefen einige Angriffe des FSV. Da Costa hatte mitunter deutlich zu viel Platz. Auch nach dem Seitenwechsel mit unnötigen Ballverlusten, wenngleich er sich stets gegen das drohende Unheil stemmte. Note 4,5

Werder Bremen-Noten gegen Mainz 05: Romano Schmid spielfreudig, Marvin Ducksch schwach

Christian Groß (bis 73.): Mehrere Fehlpässe verhinderten gute Umschaltaktionen der Gastgeber. Gewann vor der Pause die meisten Zweikämpfe aller Akteure auf dem Platz (zehn), beim zweiten Gegentor dann allerdings ohne Zugriff auf den Mainzer Lee. Note 4,5

Ilia Gruev (bis 62.): Lief viel, eroberte in einigen wichtigen Szenen den Ball. Ein solider Auftritt, der nach etwas mehr als einer Stunde aus taktischen Gründen ein Ende fand. Note 3,5

Romano Schmid (bis 73.): Fulminanter Start in die Partie, weil er nur so vor Spielfreude glänzte. War an fast jeder gefährlichen Aktion der Bremer beteiligt. Probierte es selbst aus der zweiten Reihe, gefiel als Antreiber im Mittelfeld. Schwach allerdings sein Abschluss aus bester Position (33.). Nach dem Rückstand dann unauffälliger, aber noch der beste Heimakteur. Note 2

Marvin Ducksch: Vergab bereits in der ersten Minute die große Chance zur Führung. Danach zwar bemüht, aber viel gelang ihm nicht. Verpasste etwa eine schöne Schmid-Hereingabe knapp mit dem Kopf (23.), dann das mögliche 1:2 aus guter Position (70.). Note 5

Werder Bremen-Noten gegen Mainz 05: Hektischem Niclas Füllkrug fehlt die Präzision

Niclas Füllkrug: Nach vielen starken Leistungen diesmal mit einigen Problemen. Seinen Abschlüssen fehlte die Präzision, im Aufbauspiel zudem nicht immer sicher. Mitunter agierte der Bremer Toptorschütze etwas hektisch und verlor so den Ball. Note 5

Niklas Schmidt (ab 62.): Auch er war vor dem 0:2 nicht dicht genug dran an Vorbereiter Lee. Vergab eine Riesenmöglichkeit zum 1:2 (80.). Note -

Jens Stage (ab 73.): Große Impulse gab er dem Spiel nicht mehr. Note -

Oliver Burke (ab 73.): Warf noch einmal alles rein, der Ertrag blieb aus. Note -

Lee Buchanan (ab 73.): Sorgte mit ein paar guten Flanken noch einmal für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Note -

Werder Bremens Aufstellung gegen Mainz 05: Amos Pieper ersetzt Milos Veljkovic in der Startelf

Update (15. Oktober, 14.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Niklas Stark und Amos Pieper spielen statt Milos Veljkovic! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Mainz 05!

Bremen – Es war nur eine kurze Übung, und doch bot sie einen kleinen Vorgeschmack auf das, was den SV Werder Bremen am 10. Spieltag erwartet. Amos Pieper und Niklas Stark hatten sich am Freitagmorgen nämlich ein orangefarbenes Leibchen übergestreift und spielten während des Abschlusstrainings der Bremer ein paar Minuten nebeneinander. Am Samstag, im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), dürften es weitaus mehr werden. Der Grund: Milos Veljkovic fällt verletzungsbedingt aus, nach Vereinsangaben plagt er sich mit einer Sehnenreizung im Oberschenkel herum. Die Sache mit der Qual der Wahl bei der Startelf-Aufstellung hat sich somit für Trainer Ole Werner erst einmal erledigt.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Mainz 05: Abwehr stellt sich von selbst auf

Zumindest in der Abwehrkette des SV Werder Bremen. Denn dort muss der 34-Jährige nun nicht mehr entscheiden, wer den Vorzug in der Startelf erhält, sondern wie das Duo Pieper und Stark am besten gemeinsam neben Kapitän Marco Friedl harmoniert. Am wahrscheinlichsten ist, dass Ersterer – wie schon in den ersten Wochen der Saison – den rechten Part der Dreierreihe einnimmt, während Stark zum direkten Veljkovic-Ersatz im Zentrum wird. Die persönliche Bilanz des Gespanns gegen Mainz 05 ist dabei ausbaufähig. Während Stark in bisher elf Partien gegen den FSV lediglich zwei Siege, dafür aber vier Unentschieden und fünf Niederlagen verbuchte, hat Pieper sogar alle drei Duelle seiner Karriere gegen die Gäste verloren.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Mainz 05: Mit Amos Pieper und Niklas Stark in der Startelf

Damit es dieses Mal besser läuft, baut Werder Bremen auch auf den Schwung der Vorwochen – und somit vermutlich auch auf die identische Startelf der vergangenen beiden Begegnungen. Nach den Siegen gegen Mönchengladbach (5:1) und Hoffenheim (2:1) gibt es in der Aufstellung eigentlich auch keinen Grund zum Wechseln. Somit gehören die Außenbahnen vor Torhüter Jiri Pavlenka abermals Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts), auf der Sechs sollte erneut Christian Groß beginnen.

Da Leonardo Bittencourt aufgrund einer Erkältung ausfällt, drängt sich auch im restlichen Mittelfeld kein Umbau auf. Romano Schmid gefällt schon seit einigen Wochen als starker Vorbereiter für die Angreifer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, als zweiter Achter hat sich Ilia Gruev mit zuletzt drei starken Leistungen für weitere Einsätze empfohlen. Sollte Ole Werner jedoch die taktische Ausrichtung gegen eine Mannschaft, die er als ähnlich unangenehm zu bespielen wie den FC Augsburg einstuft, ändern, böte sich in der Startelf des SV Werder Bremen gegen Mainz 05 auch eine Hereinnahme von Jens Stage an. (mbü)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 aussehen! © DeichStube