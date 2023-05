Werder in Noten gegen Köln: Stark überzeugt als Fels in der Brandung - Schmid der Matchwinner

Von: Björn Knips

Werder Bremen in Noten gegen 1. FC Köln: Romano Schmid überzeugt bei Premierentreffer. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen holt einen Punkt gegen den 1. FC Köln und macht damit den Klassenerhalt perfekt. Die Noten zum Spiel.

Jiri Pavlenka: Werder Bremens Torhüter wurde früh im Spiel von Ex-Mitspieler Kainz geprüft und war zur Stelle (13.). Präsentierte sich auch danach aufmerksam, wurde von den Kölnern allerdings auch nicht übermäßig stark gefordert. Beim 0:1 durch Tigges ohne Abwehrchance (36.). Note 3

Milos Veljkovic: Hatte auf der rechten Abwehrseite einen schweren Job gegen den schnellen Maina, der ihn vor Probleme stellte. Löste die meisten Situationen jedoch unaufgeregt, leider nicht die vor dem Kölner Führungstreffer, als er das Kopfballduell gegen Tigges verlor. Note 4

Werder Bremen in Noten gegen den 1. FC Köln: Niklas Stark überzeugt in der Defensive

Niklas Stark: Einmal mehr der Bremer Abwehrchef und einmal mehr mit zuverlässiger Vorstellung im Zentrum der Dreierkette. Zeigte die eine oder andere wichtige Rettungsaktion, und auch das Stellungsspiel des 28-Jährigen passte. Einziges Manko: Im Spielaufbau sehr konservativ. Note 2

Marco Friedl: Der Kapitän kassierte früh einen Beinschuss (2.) und hatte danach Probleme, im Spiel anzukommen. Leistete sich Ungenauigkeiten im Passspiel und vermeidbare Stockfehler, die zu Ballverlusten wurden. Stabilisierte sich später. Note 3,5

Mitchell Weiser (bis 48.): Auf der rechten Außenbahn wie immer mit reichlich Vorwärtsdrang ausgestattet, allerdings ohne die ganz großen Glanzlichter zu setzen. Musste kurz nach Beginn der zweiten Hälfte verletzt raus. Note 4

Ilia Gruev (bis 45.): Blieb nach dem 1:2 in Leipzig in der Startelf, obwohl Groß wieder zur Verfügung stand. War auf der Sechserposition um Ordnung bemüht. Gefiel dabei mit einer Passquote von 100 Prozent vor der Pause. Impulse nach vorne kamen aber kaum. Note 3

Anthony Jung (bis 61.): Defensiv ohne größere Fehler, offensiv ohne nennenswerte Akzente. Der 31-Jährige war kein großer Faktor im Spiel und musste vorzeitig vom Platz. Note 4

Niclas Füllkrug bleibt bei Comeback blass - die Noten zu Werder Bremen gegen 1. FC Köln

Leonardo Bittencourt (bis 45.): Trieb seine Kollegen von der Achterposition aus immer wieder an und war ein belebendes Element. Musste dabei einiges einstecken, teilte aber auch aus. Vor dem 0:1 durch Tigges ließ er Vorlagengeber Kainz dann jedoch flanken. Zur Pause angeschlagen raus. Note 3,5

Jens Stage: Hätte nach 70 Minuten für den Ausgleich sorgen müssen, scheiterte aber am Kölner Keeper Schwäbe. Fungierte erneut als Lunge des Bremer Spiels und war sich für keinen Weg zu schade. Hatte anfangs Probleme, seinen Rhythmus zu finden, kämpfte sich aber in die Partie. Holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab und fehlt im letzten Saisonspiel gegen Union Berlin. Note 3,5

Marvin Ducksch (bis 90.): Vor der Pause der gefährlichste Bremer, verpasste es aber bei zwei frühen Möglichkeiten, für die Führung zu sorgen (8./9.). War vor dem 0:1 ebenfalls nicht energisch genug an Flankengeber Kainz dran, bereitete später aber das 1:1 von Schmid vor. Note 3

Niclas Füllkrug: Feierte nach zuletzt fünf Spielen Verletzungspause die lang erwartete Startelf-Rückkehr, bei der ihm die lange Pause allerdings deutlich anzumerken war. Wirkte in einigen Situationen unglücklich und blieb ohne Torabschluss. Note 4,5

Werder Bremen in Noten gegen den 1. FC Köln: Romano Schmid überzeugt nach seiner Einwechslung

Romano Schmid (ab 46.): Kam für Bittencourt, übernahm aber wenig später die rechte Außenbahn vom ebenfalls ausgewechselten Weiser – und besorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor das wichtige 1:1 (73.). Brachte auch darüber hinaus neuen Schwung ins Spiel. Note 2

Christian Groß (ab 46.): Der Routinier sortierte sich wie gehabt vor der Abwehr ein, wo er sofort ins Spiel fand und einen insgesamt soliden Auftritt zeigte. Note 3

Niklas Schmidt (ab 48.): Kaum auf dem Platz, kam er aus guter Position zum Abschluss, wurde aber geblockt (50.). Trug seinen Teil dazu bei, dass Werders Offensive wieder auflebte. Note 3

Lee Buchanan (ab 61.): Der Engländer kam zu seinem 20. Saisoneinsatz. Leitete mit seiner Flanke den Ausgleichstreffer von Romano Schmid ein. Note –

Maximilian Philipp (ab 90.): Durfte den Abpfiff auf dem Platz erleben. Note -

Die Werder Bremen-Aufstellung gegen den 1. FC Köln: Niclas Füllkrug nach Verletzung direkt wieder in der Startelf

Update (20. Mai 2023, 14.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Niclas Füllkrug steht nach seiner Verletzung direkt wieder in der ersten Elf! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln!

Bremen – Er ist wieder da: Sechs Wochen nach seinem letzten Einsatz gehört Niclas Füllkrug endlich wieder zum Kader des SV Werder Bremen und dürfte im Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) auch in der Startelf-Aufstellung stehen. Schließlich wurde nach den Wadenproblemen zuletzt viel Wert darauf gelegt, den Angreifer behutsam aufzubauen und in den nötigen Fitnesszustand zu bringen. Und es wäre auch einfach schön, wenn „die hässlichen Vögel“ im Wohninvest Weserstadion noch mal gemeinsam auf Torejagd gehen könnten. Denn neben Füllkrug gilt auch Marvin Ducksch als heißer Wechselkandidat und könnte somit seine Abschiedsvorstellung an der Weser geben.

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln: So dürfte die Startelf aussehen?

Spannend in der Aufstellung des SV Werder Bremen wird die Besetzung der Zentrale. Dort durfte in Leipzig Ilia Gruev Stammkraft Christian Groß als Sechser ersetzen. Nun ist „Grosso“ wieder fit – und das hieß bei Trainer Ole Werner eigentlich immer, dass er auch von Beginn an spielt. Auf den Achter-Positionen sind aktuell Jens Stage und Leonardo Bittencourt in der Startelf gesetzt. Auch hinten ist alles klar: Im Tor steht Jiri Pavlenka, davor verteidigt die Dreierkette mit Milos Veljkovic, Niklas Stark und Marco Friedl. Als Schienenspieler werden Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) unterwegs sein.

Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln - so dürfte die Werder-Startelf aussehen. © meineaufstellung.de

„Ich bin froh, dass wir wieder mehr Optionen haben“, meinte Werner: „Es steht für alle Spielsituationen nach hinten raus auch Personal zur Verfügung.“ Genau das hatte der Coach des SV Werder Bremen nach der jüngsten 1:2-Niederlage in Leipzig noch bemängelt. Da hatten ihm Füllkrug und Groß im Vergleich zum Köln-Spiel für die Startelf-Aufstellung gefehlt. (kni)