Werder Bremen in Noten gegen Schalke 04: Weltklasse! Weiser verdient sich glatte 1

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen gegen Schalke 04 in der Einzelkritik: Mitchell Weiser (links) verdient sich die Note 1. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 gewonnen. Die Werder-Spieler in der Einzelkritik – mit Noten.

Jiri Pavlenka: Startete mit einer Unsicherheit in die Partie, als ein Pass von ihm in den Füßen von Schalkes Brunner landete. Danach dann der gewohnt sichere Rückhalt, wobei er von den Gästen auch lange Zeit nicht allzu sehr gefordert wurde. Mit schöner Flugeinlage nach einem Schuss von Král. Beim 1:2 ohne Abwehrchance. Note 2,5

Niklas Stark: Weil Friedl auf dem linken Flügel gebraucht wurde, übernahm der 27-Jährige wie schon gegen Herthaden für ihn ungewohnten Posten als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Kurbelte von dort aus den Spielaufbau mit an und hatte vorne eine gute Kopfballchance. In den Zweikämpfen umsichtig. Note 2,5

Milos Veljkovic: Der Abwehrchef hatte gegen Terodde Schwerstarbeit zu verrichten und lieferte sich mit dem Schalker Mittelstürmer etliche körperbetonte Duelle, aus denen er nicht immer als Sieger hervorging. In den entscheidenden Momenten aber auf dem Posten. Note 3

Amos Pieper: Hatte zunächst seine liebe Mühe und Not mit dem schnellen Bülter, der auf Schalkes linker Angriffsseite immer wieder für Wirbel sorgte. Stabilisierte sich mit zunehmender Spieldauer und holte sich über erfolgreiche Zweikämpfe die Sicherheit zurück. Note 3,5

Werder Bremen-Noten: Mitchell Weiser im Spiel gegen den FC Schalke 04 der überragende Mann - Mittelfeld überzeugt nur teilweise

Mitchell Weiser: Seine Vorlage per Hacke vor dem Bremer Führungstreffer war allein das Eintrittsgeld wert. Hatte zuvor wie viele seiner Teamkollegen Probleme gehabt, ins Spiel zu finden, drehte nach dem 1:0 aber auf und bereitete auch das 2:0 von Ducksch mustergültig vor. Defensiv zudem mit entschlossener Zweikampfführung. Note 1

Ilia Gruev (bis 67.): Siebter Startelf-Einsatz in Folge für den 22-Jährigen, der in mehreren Szenen zeigte, dass er nicht mehr wegzudenken ist aus der ersten Elf. Per herrlicher Spielverlagerung brachte er das 1:0 auf den Weg. Gefiel zudem durch clevere Zweikampfführung und Übersicht am Ball, auch wenn nicht jeder seiner Pässe ankam. Musste mit Leistenproblemen runter. Note 2,5

Marco Friedl (bis 67.): Der Kapitän kehrte nach abgesessener Rotsperre zurück und ersetzte den nicht ganz fitten Jung auf der linken Flügelposition. Schalkes Karaman bereitete ihm in der Defensive einige Schwierigkeiten. Hielt sich offensiv insgesamt sehr zurück. Note 3,5

Leonardo Bittencourt (bis 77.): War viel unterwegs und um Ideen bemüht, von denen allerdings nur wenige zündeten. Für große Momente sorgte er dementsprechend nicht. Trieb sein Team aber mit unermüdlichem Einsatz an, ehe er gelbvorbelastet ausgewechselt wurde. Note 4

Romano Schmid: Forderte viele Bälle und versuchte, das Spiel seiner Mannschaft schnell zu machen. Blieb dabei oftmals glücklos, weil er sich entweder zu spät vom Ball trennte oder die passende Lücke nicht fand. Arbeitete fleißig nach hinten mit. Note 4

Werder Bremen-Noten: Niclas Füllkrug macht gegen Schalke 04 da weiter, wo er gegen Hertha aufgehört hat

Niclas Füllkrug (bis 59.): Ließ sich anfangs weit fallen und holte sich die Bälle in der eigenen Hälfte ab, ehe er seine erste Chance gnadenlos zum 1:0 verwertete. Ein weiteres WM-Bewerbungsschreiben! Initiierte darüber hinaus gute Szenen für seine Nebenleute und strahlte große Präsenz aus. Musste angeschlagen mit Rückenschmerzen raus. Note 1,5

Marvin Ducksch: Hätte vor der Pause auf 2:0 erhöhen können, als er den Ball hauchdünn am langen Pfosten vorbeistreichelte. Lauerte vorne in der Spitze, wo er in den entscheidenden Momenten zunächst die falschen Entscheidungen traf – bis zur 76. Minute, als er Schalkes Keeper Schwolow per herrlichem Lupfer zum 2:0 überwand. Note 2,5

Oliver Burke (ab 59.): Blieb weitestgehend blass. Die Joker-Qualitäten des Schotten kamen dieses Mal nicht zum Tragen. Note 4

Christian Groß (ab 67.): Trug dazu bei, dass Werders Defensive auch in der Schlussphase hielt. Note -

Anthony Jung (ab 67.): Zumindest für einen gut 20-minütigen Einsatz reichte die Kraft bei ihm nach auskurierter Erkältung. Note -

Jens Stage (ab 77.): Sammelte ein paar weitere Bundesliga-Minuten. Note -

Werder Bremens Aufstellung gegen den FC Schalke 04: Marco Friedl kehrt in die Startelf zurück

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag gegen den FC Schalke 04. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner gegen die Königsblauen aussehen!

Update (5. November, 17.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Kapitän Marco Friedl kehrt bei den Bremern in die Anfangsformation gegen die „Königsblauen“ zurück, Anthony Jung sitzt zunächst nur auf der Bank! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04!

Bremen - Ole Werner wird vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) schlecht schlafen. Das hat der Trainer des SV Werder Bremen bereits angekündigt. Schlimm findet er das allerdings nicht. „Die schlaflose Nacht nehme ich gerne in Kauf“, sagte der 34-Jährige während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Mitaufsteiger, denn schließlich ist es ein echtes Luxusproblem, das Werner beim Blick auf seine Aufstellung grübeln lässt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Schalke 04: Kapitän Marco Friedl kehrt in die Startelf zurück

Die Abwehrreihe des SV Werder Bremen, das direkt vorweg, dürfte der einzige Mannschaftsteil sein, in dem es im Vergleich zum 1:0-Heimerfolg gegen Hertha BSC zu Veränderungen in der Startelf-Aufstellung kommt. Das Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch ist ohnehin unantastbar, dahinter haben sich zuletzt die beiden Achter Leonardo Bittencourt und Romano Schmid bewährt. Ilia Gruev wird als Sechser zudem wohl einmal mehr den Vorzug vor Christian Groß bekommen, während die Außenpositionen an Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) gehen. Verletzen sollte sich die beiden Schienenspieler möglichst nicht, da die Alternativen - Felix Agu und Lee Buchanan - ausfallen. Im Tor steht wie immer Jiri Pavlenka, womit wir bei der Dreierkette angelangt wären und bei einer Entscheidung, die Ole Werner, wie auch immer sie am Ende aussieht, nicht leicht fallen wird.

Kapitän Marco Friedl kehrt nach reduzierter Sperre nach nur einer Partie Pause in den Kader zurück und wird wieder zur Startelf des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 gehören. „Es ist sehr wichtig für uns, dass er wieder zur Verfügung steht“, betonte Werner, der beim Blick auf die beiden Positionen an der Seite des Österreichers erklärte: „Klar ist es schwierig, wenn du viele gute Spieler für wenige Positionen hast.“ Namentlich sind es Milos Veljkovic, Amos Pieper und Niklas Stark.

Schon gelesen? Der Grund, warum mehrere Spieler von Werder Bremen gegen Schalke 04 lila Schleifen auf dem Schuh tragen!

Werder Bremen-Aufstellung gegen Schalke 04: Härtefall-Entscheidung in der Startelf droht

Veljkovic hatte unter der Woche zwischenzeitlich mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt und nur individuell geübt, absolvierte die letzte Einheit vor dem Spiel gegen Schalke 04 am Freitag dann aber über die volle Distanz. Heißt: Der serbische Nationalspieler steht zur Verfügung und dürfte demnach gute Chancen haben, einmal mehr als zentraler Innenverteidiger in der Startelf zu stehen. Zwischen Pieper und Stark könnte es auf der rechten Seite hingegen zu einer Härtefallentscheidung beim SV Werder Bremen kommen.

„Ich werde versuchen, die bestmögliche Entscheidung für die Gruppe zu treffen“, sagte Ole Werner ganz allgemein über die Aufstellung, ehe er anfügte: „Auch wenn sie für einen Spieler vielleicht mal nicht so angenehm ist.“ Angesichts der jüngsten Formkurve ist es nicht unwahrscheinlich, dass Stark vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 leicht die Nase vorn hat. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 aussehen! © DeichStube