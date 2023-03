Werder in Noten gegen Bayer Leverkusen: Note 2 für starke Stürmer - Mitchell Weiser und Niklas Schmidt unglücklich

Von: Malte Bürger

Werder Bremen in Noten gegen Bayer Leverkusen: Zwei Bremer Spieler erhalten trotz der Niederlage die Note 2! © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:3 (1:1) verloren. Die Werder-Spieler in der Einzelkritik mit Noten!

Jiri Pavlenka: Ließ nach Rückpässen erneut das eine oder andere Fanherz rasen, weil er die gegnerischen Angreifer häufig nah an sich heranließ. Bei den Gegentoren war ihm nichts anzukreiden, auch sonst musste er kaum einmal ernsthaft eingreifen. Note 3,5

Amos Pieper: Ließ kaum etwas anbrennen und gefiel in den ersten 45 Minuten mit einer starken Bilanz von 14 gewonnenen Zweikämpfen. Verteidigte auch anschließend kompromisslos. Note 3

Milos Veljkovic: Kehrte zurück ins Zentrum der Abwehrkette, landete zunächst nach einem Kopfballduell unsanft auf dem Rasen und musste behandelt werden. Streute immer wieder sehenswerte Flugbälle in sein Spiel ein, die Werders Offensive gefährlich werden ließen – so wie vor dem 1:0. Schwach, wie er vor dem 1:3 Hlozek gewähren ließ. Note 4

Niklas Stark: Als Vertreter des erkrankten Kapitäns Marco Friedl aufgeboten, gefiel dabei sofort mit überlegten Aktionen und erntete Szenenapplaus nach einer beherzten Grätsche. Bitter, dass er vor dem 1:2 den Ball unhaltbar abfälschte. Note 3,5

Werder Bremen in Noten gegen Bayer Leverkusen: Mitchell Weiser mit einem unglücklichen Comeback in der Startelf

Mitchell Weiser: Stand erstmals seit seiner Verletzung wieder in der Anfangsformation und war direkt bemüht, Akzente zu setzen. Beim 1:1 der „Werkself“ zu überrascht vom durchrutschenden Ball, um noch eingreifen zu können. Übel, wie er vor dem 1:3 den Ball verlor und einfach stehen blieb. Note 4,5

Ilia Gruev (bis 77.): Als Sechser enorm lauffreudig, ließ sich mitunter auch in die letzte Kette zurückfallen, um seinen Hinterleuten die Arbeit zu erleichtern. Vor dem Ausgleich der Gäste im ersten Abschnitt klaffte allerdings eine enorme Lücke im Zentrum. Wollte auch offensiv etwas bewegen, doch nicht jeder Ball landete auch beim Mitspieler. Note 4

Anthony Jung (bis 84.): Bekam vor dem 1:1 die Leverkusener Flanke nicht mehr verteidigt, ansonsten bis dahin mit einem umsichtigen Auftritt. Geriet zunächst nur selten in die Verlegenheit, gegen den wesentlich schnelleren Frimpong ins Eins-gegen-Eins zu müssen. Dann erst im Glück, dass ein böser Fehlpass folgenlos blieb (53.), beim zweiten Gegentor jedoch zu weit weg von Frimpong. Note 4

Werder Bremen in Noten gegen Bayer Leverkusen: Jens Stage initiiert das 1:0, fällt aber auch mit Ungenauigkeiten ab

Jens Stage (bis 68.): Sicherte sich vor dem 1:0 energisch den Ball und hatte das Auge für Nebenmann Füllkrug. Erneut viel unterwegs, allein in der ersten Hälfte spulte er beeindruckende 6,3 Kilometer ab. Kläglich, wie er kurz nach Wiederanpfiff eine Riesenchance liegenließ. Auch danach mit ein paar Ungenauigkeiten. Musste dann vorzeitig vom Platz. Note 3,5

Niklas Schmidt: Da Leonardo Bittencourt kurzfristig ausfiel, stand er erneut in der Startelf. Tat sich schwer, in die Partie zu finden, seinen Aktionen mangelte es mitunter an der Präzision. Wurde mit fortlaufender Spieldauer ein wenig mutiger. Note 4,5

Marvin Ducksch: Vergab erst eine Topchance, weil seine Ballannahme unsauber war (28.), doch keine zwei Minuten später schloss er eine schöne Kombination herrlich zur Führung ab. Agierte insgesamt sehr auffällig, hatte auch das 2:2 auf dem Fuß (59.). Note 2

Werder Bremen in Noten gegen Bayer Leverkusen: Qualitäten von Niclas Füllkrug als Vorbereiter und Zielspieler gefragt

Niclas Füllkrug: Klasse, wie er vor dem 1:0 zu Torschütze Ducksch querlegte. Auch sonst an vielen Offensivszenen beteiligt, wobei anfangs vor allem seine Qualitäten als Vorbereiter und Zielspieler gefragt waren. Ein guter Schuss von ihm wurde gerade noch pariert (65.). Traf sicher per Elfmeter zum 2:3 (86.). Note 2

Maximilian Philipp (ab 68.): Sollte helfen, den Rückstand wettzumachen, fiel aber nicht mehr auf. Note -

Eren Dinkci (ab 77.): Holte den Strafstoß heraus. Note -

Lee Buchanan (ab 84.): Durfte erst ran, als es schon zu spät war. Note -

Werder Bremens Aufstellung gegen Bayer Leverkusen: Mitchell Weiser zurück in der Startelf

Update (12. März 2023, 16.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Mitchell Weiser ist zurück in der Startelf, Leonardo Bittencourt fällt kurzfristig aus! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen!

Bremen – Nein, wirklich zufrieden war Niclas Füllkrug nach dem öffentlichen Teil des samstäglichen Abschlusstrainings nicht. Soeben hatte er mit seinem Team das kleine Abschlussspielchen verloren, bei dem der Profi des SV Werder Bremen schon fleißig Korrekturen an seine Nebenleute verteilt hatte. Mit wenig Erfolg. „Jede Woche der gleiche Mist“, zeterte er deutlich hörbar und trottete Richtung Stadion. „Das regt mich so auf.“ Nun zählt der Bremer Stürmer bekanntlich zu den eher emotionaleren Akteuren der Grün-Weißen und Unzufriedenheiten gehören zum Alltag eines Leistungssportlers auch mal dazu, weshalb die Beschwerde auch nicht überinterpretiert werden sollte. Aber sie unterstreicht, dass Chefcoach Ole Werner einmal mehr ein gutes Händchen braucht, um in einem durch Krankheiten gebeutelten Kader die bestmögliche Aufstellung für Werders Duell mit Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zu finden.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Bayer Leverkusen: Trainer Ole Werner muss die Startelf erneut umbauen

Zum fünften Mal in Folge muss der Trainer des SV Werder Bremen die Dreierkette verändern, dieses Mal fällt Kapitän Marco Friedl aus. Immerhin ist das zuletzt erkältete Duo Milos Veljkovic/Niklas Stark zurück, sodass die beiden neben Amos Pieper auflaufen dürften. Da Christian Groß ebenfalls erkrankt passen muss, dürfte erneut Ilia Gruev in der Bremer Aufstellung als Sechser beginnen. Auf der linken Außenbahn wird einmal mehr Anthony Jung starten, als Pendant auf der rechten Seite bietet sich nun endgültig wieder Mitchell Weiser nach dessen auskurierten Sprunggelenksverletzung an. Gegen Augsburg war er zuletzt noch von der Bank gekommen, gegen seinen Ex-Club aus Leverkusen steht einem Einsatz in der Startelf eigentlich nichts im Wege. „Mitch fühlt sich bei 100 Prozent, insofern ist er nochmal einen Schritt weiter“, hatte Ole Werner bereits am Freitag verkündet.

Der bisherige Weiser-Vertreter Leonardo Bittencourt kann somit in der Bremer Aufstellung zurück auf seinen angestammten Platz auf der Acht, wodurch Niklas Schmidt wohl erst einmal zuschauen müsste. Jens Stage sollte aufgrund seiner laufintensiven und körperbetonten Spielweise dagegen weiter in der Startelf dabei sein. Ebenso wie das gewohnte Offensivgespann Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug. Und wer weiß, vielleicht hat Letzterer nach der Heimpartie des SV Werder Bremen am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen dann auch wieder deutlich bessere Laune. (mbü)

