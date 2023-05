Werners Stimme hat er sicher: Werder-Profi Schmidt erzielt potenzielles „Tor des Monats“

Von: Daniel Cottäus

Und ab in den Knick! Niklas Schmidt erzielte im Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München ein Traumtor. © IMAGO / Kirchner-Media

Niklas Schmidt schießt gegen den FC Bayern München ein Traumtor für Werder Bremen. Wird der Kunstschuss sogar „Tor des Monats“? Die Stimme seines Trainers hätte er sicher.

Bremen - Gemessen an der Wucht der Bilder, die das herrliche Tor aus mehreren Perspektiven einfingen und zum Immer-Wieder-Anschauen festhielten, wirkten die Worte seines Urhebers maximal nüchtern, fast so, als wäre er vom Ergebnis seiner Aktion selbst etwas überrascht gewesen. „Zum Glück bin ich ein Spieler, der auf dem Platz sehr wenig nachdenkt. Ich habe mir einfach den Ball genommen, versucht, einen Schritt nach rechts zu machen und ihn irgendwie aufs Tor zu kriegen“, sagte Niklas Schmidt, der während der knappen 1:2 Heimniederlage seines SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München für den späten Anschluss gesorgt hatte. Und wie!

Werder Bremen-Profi Niklas Schmidt schießt Traumtor gegen FC Bayern und bekommt viel Lob

Zuspiel von Milos Veljkovic, fünf schnelle Ballberührungen, die sechste dann der Abschluss - und schon hatte Niklas Schmidt in der 86. Minute aus großer Distanz in den Winkel getroffen. „Dass der Ball so reingeht, ist natürlich cool“, freute sich der 25-Jährige, der nur vier Minuten vor seinem dritten Saisontor für Leonardo Bittencourt ins Spiel gekommen war. Unter dem Strich brachte Schmidts Anschluss zwar nichts mehr ein, doch trug er seinen Teil dazu bei, dass Werder Bremen nach dem Duell mit dem Rekordmeister erhobenen Hauptes vom Platz gehen konnte. „Auch wenn wir verloren haben, kann sich heute jeder von uns selbst auf die Schulter klopfen, denn wir haben wirklich alles investiert“, sagte Schmidt, für den es im Nachgang der Partie gegen den FC Bayern München noch reichlich Lob gab.

„Tor des Monats“ von Niklas Schmidt? Werder Bremens Trainer Ole Werner würde für ihn anrufen

„Ich sage ihm immer wieder, dass er mehr schießen soll. Er hat einfach eine hervorragende Schusstechnik“, betonte Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball - und hielt fest: „Ich freue mich unheimlich für ihn.“ Möglich, dass der Treffer gegen den FC Bayern für Niklas Schmidt sogar noch eine persönliche Auszeichnung zur Folge hat - für das „Tor des Monats“ wäre er jedenfalls ein mehr als nur geeigneter Kandidat. Und zumindest einer Stimme kann sich der Werder-Profi bereits sicher sein. „Wenn Niklas nominiert wird, rufe ich für ihn an“, schmunzelte Cheftrainer Ole Werner. (dco)