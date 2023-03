Auf Schmidts vergebene Chance folgt „ein kleiner Einlauf“ bei Werder

Von: Björn Knips, Daniel Cottäus

Werder Bremens Niklas Schmidt musste sich nach seiner vergebenen Großchance gegen Augsburg einiges von Team-Kollege Marvin Ducksch anhören. © nordphoto/gumzmedia

Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg haderte der SV Werder Bremen mit der Chancenverwertung. Die größte Chance vergab Niklas Schmidt und bekam dafür „einen kleinen Einlauf“ von Kollege Marvin Ducksch.

Augsburg - Vergebene Torchance im Fußball ist nicht gleich vergebene Torchance, die Unterschiede sind durchaus groß. So gibt es Szenen, von denen im Nachgang gesagt wird, dass aus ihnen ein Tor hätte resultieren können, und es gibt Szenen, von denen es heißt, dass der Treffer hätte fallen müssen. Einen solchen Moment hat Werder Bremens Profi Niklas Schmidt am Samstag während der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft beim FC Augsburg erlebt. Hinterher zeigte sich der 25-Jährige erfrischend selbstkritisch - und berichtete von einem Zwiegespräch mit Teamkollege Marvin Ducksch.

Werder Bremens Niklas Schmidt hätte „einfach rüberspielen müssen“

„Ich habe von Duckschi einen kleinen Einlauf bekommen, aber das gehört dazu“, sagte Niklas Schmidt mit einem Augenzwinkern über den Mann, den er in der zehnten Minute des Spiels sträflich außer Acht gelassen hatte. Und so war es dazu gekommen: Augsburgs Renato Veiga spielte den Ball im eigenen Strafraum nach einem Anflug von Orientierungslosigkeit direkt in die Füße von Werder Bremens Schmidt, der plötzlich frei vor dem Tor stand - und am langen Pfosten vorbeizielte.

„Es ging relativ schnell. Der Ball kommt zu mir und ich wollte sofort abschließen“, berichtete Niklas Schmidt, der mit einem Treffer das schnelle 1:1 für Werder Bremen hätte erzielen können, das Teamkollege Jens Stage sechs Minuten später besorgte. „Im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein, zwei Kontakte nehmen oder einfach rüberspielen müssen“, analysierte Schmidt weiter und war nun bei Mitspieler Ducksch angelangt. Der stand im Strafraum nämlich ebenfalls vollkommen frei und hätte nach einem Querpass vermutlich nur noch wenig Mühe gehabt, den Ball über die Linie zu schieben. Deshalb der Ärger des Stürmers, auf dem Platz sofort erkennbar. Schließlich hätte er selbst liebend gerne eine dieser Chancen gehabe, von denen es heißt: Den muss er doch machen! (dco/kni)