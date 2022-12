Transfer möglich: Nicolai Rapp darf Werder verlassen

Von: Björn Knips

Nicolai Rapp darf den SV Werder Bremen laut Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, bei einem passenden Angebot für Spieler und Verein verlassen. © gumzmedia

Bremen – Gut möglich, dass der SV Werder Bremen und Nicolai Rapp schon sehr bald getrennte Wege gehen. Clemens Fritz als Leiter Profifußball hat erklärt, dass Werder den flexiblen Defensivspieler bei einem passenden Angebot ziehen lassen würde. „Wir wollen ,Rappo‘ nicht unbedingt loswerden. Aber wenn er mit einem für ihn und auch den Verein attraktiven Angebot auf uns zukommt, würden wir uns das anhören“, sagte Fritz der „Bild“, betonte aber auch: „Wir als Verein treiben nichts voran.“

Wobei diese Aussagen schon dafür sorgen dürften, dass sich weitere Clubs für einen Transfer von Nicolai Rapp interessieren könnten. Nach Informationen der DeichStube sollen die Zweitligisten SV Sandhausen und 1. FC Kaiserslautern über eine Verpflichtung des 26-Jährigen nachdenken. Dem Vernehmen nach gibt es weitere Zweit-, aber auch Erstligisten sowie Clubs aus dem Ausland, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Werder Bremens Clemens Fritz über möglichen Transfer von Nicolai Rapp: „Wir als Verein treiben nichts voran“

Gut möglich, dass nun noch mehr Bewegung in die Geschichte kommt. Auslöser dafür war ein Gespräch zwischen Nicolai Rapp, dessen Berater und den Verantwortlichen bei Werder Bremen. „Er hatte sich natürlich mehr Spielzeit in der Hinrunde erhofft“, berichtete Clemens Fritz. Rapp hatte es nie in die Startelf geschafft und stand bei seinen sieben Einsätzen als Joker auch insgesamt nur 66 Minuten auf dem Platz. In der Aufstiegssaison war das mit 28 Einsätzen (18 Mal Startelf) noch ganz anders gewesen. Rapp galt als Allzweckwaffe, wurde als Sechser, Achter, Innen- oder sogar auch Außenverteidiger eingesetzt. Nun vertraut Ole Werner anderen Spielern. Und in den genesenen Manuel Mbom (22) und Dikeni Salifou (21) besitzt er nun zwei weitere Alternativen für das defensive Mittelfeld.

Trotzdem wäre es riskant, Nicolai Rapp abzugeben, weil er fit und erfahren ist. Sein Vertrag bei Werder Bremen läuft noch bis Sommer 2024. Das Branchenportal transfermarkt.de schätzt Rapps Marktwert auf 800.000 Euro. Werder hatte ihn im Sommer 2021 für eine Ablösesumme von 200.000 Euro von Union Berlin losgeeist. Zuvor war er an Darmstadt 98 ausgeliehen gewesen. (kni)