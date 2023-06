Feldspieler der Saison: Bundesliga-Kollegen wählen Werder-Stürmer Füllkrug unter die Top Drei

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremens Niclas Füllkrug wurde von seinen Bundesliga-Kollegen zu einem der besten Spieler der letzten Saison gewählt. © gumzmedia

Werder Bremens Niclas Füllkrug hat eine herausragende Saison gespielt - das haben auch seine Profi-Kollegen so gesehen und den 30-Jährigen in die Top-Drei der besten Bundesliga-Spieler 2022/23 gewählt.

Bremen – Er ist zum deutschen Nationalspieler geworden, hat an der Weltmeisterschaft in Katar teilgenommen (und dort auch getroffen) – und sicherte sich darüber hinaus die Torjägerkanone in der Bundesliga: Hinter Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug liegt die persönlich erfolgreichste Saison seiner bisherigen Karriere. Und das ist auch seinen Kollegen nicht entgangen. In der traditionellen Saisonumfrage des Fachmagazins „kicker“, an der sich insgesamt 252 Bundesligaprofis anonym beteiligten, wurde Füllkrug nun zum drittbesten Feldspieler der abgelaufenen Serie gewählt.

Auf die Frage „Welcher Feldspieler hat Ihnen sportlich am meisten imponiert?“ antworteten 11,9 Prozent der Teilnehmer mit „Niclas Füllkrug“. Auf bessere Werte brachten es lediglich Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt (24,2 Prozent) sowie Jude Bellingham, der jüngst von Borussia Dortmund zu Real Madrid transferiert wurde (17,5). Christopher Nkunku (wechselt von RB Leipzig zum FC Chelsea), der sich bei der Wahl im Sommer 2022 noch durchgesetzt hatte, verbuchte nur 1,6 Prozent der Stimmen, obwohl er gemeinsam mit Füllkrug die meisten Saisontore (16) erzielt hatte.

Nicht nur Niclas Füllkrug sticht heraus: Werder Bremen zu den Überraschungsteams der Bundesliga gewählt

Nicht nur von Angreifer Niclas Füllkrug, sondern auch insgesamt vom SV Werder Bremen zeigten sich einige Bundesligaprofis angetan. Den letztlich souveränen Klassenerhalt, zu dem viele spektakuläre Spiele (vor allem in der Hinrunde) ihren Teil beitrugen, hatte dem Aufsteiger offenbar nicht jeder zugetraut. Bei der Frage „Welcher Club war die positive Überraschung der Saison?“ gaben immerhin 2,4 Prozent der Teilnehmer „Bremen“ als Antwort an, was Werder letztlich den sechsten Platz einbrachte. Deutlich vor dem Team von Trainer Ole Werner, nämlich auf Platz eins der Umfrage, rangiert der 1. FC Union Berlin, der sich erstmals überhaupt für die Champions League qualifizieren konnte. Mehr als die Hälfte aller teilnehmenden Profis (53,2 Prozent) votierten für den Verein aus Köpenick. Mit großem Abstand auf den Plätzen folgten der SC Freiburg (21,0), Mainz 05 (4,4), der VfL Bochum (4,0) und Borussia Dortmund (3,2).

Auch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zählte zu den Themen der „kicker“-Saisonumfrage – und hier gab es einen kleinen Seitenhieb aus der Bundesliga an die Adresse des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Gehört die deutsche Nationalelf bei der Heim-EM zu den Titelfavoriten“ wollte das Magazin von den Profis wissen. 63,9 Prozent von ihnen sagten: nein. )dco)