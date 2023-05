Rückkehr von Werder-Stürmer Füllkrug gegen Köln möglich - Ducksch und Groß wieder fit

Von: Mario Nagel

Teilen

Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug absolviert wieder Teile des Mannschaftstrainings. © gumzmedia

Bremen – Fünf Spiele hat Niclas Füllkrug zuletzt wegen anhaltender Wadenprobleme verpasst, am Samstag könnte der Top-Stürmer des SV Werder Bremen nun auf den Platz zurückkehren und gegen den 1. FC Köln dabei mithelfen, die letzten Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Nachdem Füllkrug bereits am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert hatte, war er auch während der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstag dabei, wie Werder auf Nachfrage mitteilte.

In den vergangenen Tagen hatte der Verein die Belastung des 30-Jährigen schrittweise hochgefahren, was Niclas Füllkrug offenbar gut verkraftet hat. Sollte er auch das nicht-öffentliche Abschlusstraining am Freitag ohne Probleme überstehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es gegen den 1. FC Köln zum Comeback kommt. In diesem Fall würde Füllkrug wieder an der Seite seines Sturmpartners Marvin Ducksch auflaufen, dessen Einsatz laut Werder Bremen nichts im Wege steht. Ducksch hatte während der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig mit muskulären Problemen ausgewechselt werden müssen und hatte danach mit dem Teamtraining ausgesetzt. Am Donnerstag war er allerdings wieder dabei.

Gleiches gilt für Christian Groß, der das Leipzig-Spiel wegen Kniebeschwerden verpasst hatte, für das letzte Werder-Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) aber wieder zur Verfügung steht. (dco)

Letzte Meldung vom Mittwoch, 17. Mai 2023:

Werder Bremen-Training am Mittwoch: Niclas Füllkrug anteilig wieder dabei

Niclas Füllkrug hat am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings des SV Werder Bremen absolviert. Der 30-jährige Torjäger, der zuletzt wochenlang wegen Wadenproblemen ausgefallen war, soll allerdings erstmal schrittweise an die höhere Belastung herangeführt werden. Das teilte der Verein mit.

Niclas Füllkrug habe deshalb planmäßig kürzer als seine Mitspieler trainiert, hieß es. Ob der deutsche Nationalspieler dem SV Werder Bremen auch für die anstehende Heimpartie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zur Verfügung steht, ist weiter offen. Bereits am Montag hatte der Angreifer individuell an seinem Comeback gearbeitet.

Christian Groß, Marvin Ducksch, Marco Friedl und Jiri Pavlenka fehlen im Werder Bremen-Training am Mittwoch

Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen den 1. FC Köln - alle Infos hier!

Während Niclas Füllkrug am Mittwoch mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stand, absolvierten gleich vier andere Profis eine individuelle Einheit. Neben Christian Groß (Knieprobleme) und Marvin Ducksch (Wadenprobleme) fehlten auch Kapitän Marco Friedl und Keeper Jiri Pavelnka im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen. (nag)