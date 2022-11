Heute ist WM-Kader-Bekanntgabe: Wird Werder-Star Niclas Füllkrug nominiert?

Von: Maik Hanke

Stürmt Niclas Füllkrug von Werder Bremen für Deutschland bei der WM? Die finale Kader-Bekanntgabe steht am heutigen Donnerstag an! © IMAGO / Sven Simon

Bremen – Steht Niclas Füllkrug von Werder Bremen im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2022 in Katar? Bundestrainer Hansi Flick gibt sein Team heute live bei einer DFB-Pressekonferenz bekannt.

Die Bundesliga geht in die Winterpause – die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht kurz bevor. Und rund um Werder Bremen fragen sich alle: Fährt Niclas Füllkrug mit zur WM? Der Stürmer ist in Top-Form und steht in der Torschützenliste der Bundesliga mit zehn Treffern auf dem zweiten Platz. Nun wird das Geheimnis gelüftet. Am heutigen Donnerstag, 10. November, gibt Bundestrainer Hansi Flick den finalen Kader für das große Turnier (20. November bis 18. Dezember 2022) bei einer Pressekonferenz des DFB um 12 Uhr (im Liveticker der DeichStube) bekannt.

Werder Bremen: Niclas Füllkrug im WM-Kader des DFB? Bekanntgabe live am Donnerstag

Bis zu 50 Spieler hat Flick bereits im Oktober auf einer vorläufigen geheimen Kandidaten-Liste gemeldet, inzwischen hat er seine Auswahl verkleinert. 26 Spieler dürfen mitfahren zur WM im Wüstenstaat Katar – und Niclas Füllkrug sollte nach Meinung vieler, die den SV Werder Bremen beobachten, unbedingt dabei sein. Berichten zufolge stand er zumindest auf der ersten Liste, und seitdem dürften seine WM-Chancen nicht unbedingt gesunken sein.

Nicht nur traf Niclas Füllkrug in der Bundesliga munter weiter, Deutschland sind auch die etatmäßigen Mittelstürmer Timo Werner (RB Leipzig) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) weggebrochen. Während sich Werner einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen hatte, fällt nun auch Nmecha mit einem Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie aus. Doch es gibt noch einige Konkurrenten für Werder Bremens Star Füllkrug: Unter anderem machen sich auch Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund Hoffnungen aufs WM-Ticket. Als Stürmer im deutschen Kader gesetzt ist indes natürlich Kai Havertz (FC Chelsea).

Niclas Füllkrug von Werder Bremen für Deutschland zur WM? Kader-Bekanntgabe im Liveticker

Klassische Mittelstürmer in Top-Form sind in Deutschland allerdings Mangelware. Nicht zuletzt deswegen könnte jetzt die Stunde von Niclas Füllkrug geschlagen haben. Außerdem hat Bundestrainer Hansi Flick den Stürmer von Werder Bremen, der bisher in seiner Karriere noch kein A-Länderspiel bestritten hat, zuletzt in höchstens Tönen gelobt. „Wir sehen, dass Niclas Fähigkeiten besitzt, die unser Spiel bereichern können. Generell: Ein großer, athletischer Strafraumstürmer würde unser Angriffsspiel variabler machen“, sagte Flick dem Magazin „Stern“.

Die Fußball-WM in Katar beginnt bereits am 20 November, also nur zehn Tage nach der finalen Kader-Nominierung. Deutschland spielt in Gruppe E zunächst gegen Japan (23. November, 14 Uhr), dann gegen Spanien (27. November, 20 Uhr) und schließlich gegen Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr). Und im besten Fall schießen Werder Bremens Niclas Füllkrug und Co. die deutsche Nationalmannschaft noch ein paar Runden weiter. Aber zunächst mal steht am Donnerstag um 12 Uhr die Kader-Bekanntgabe von Bundestrainer Hansi Flick an. Die DeichStube berichtet über die PK im live im Ticker. (han)