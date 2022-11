Füllkrugs WM-Reise in der Fotostrecke: Alle Ereignisse rund um Werders Stürmer beim Turnier in Katar

Von: Fynn Walenziak

Die große Reise geht los! Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen befindet sich mit dem DFB-Team auf dem Weg zur WM 2022. Der Stürmer des SVW ist erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und gilt als Hoffnungsträger für das Turnier in Katar. Am Montag, 14. November 2022, fliegt der DFB-Tross in die Golf-Region zur WM-Vorbereitung. Alle Bilder zur WM-Reise von Füllkrug findet ihr in der DeichStube-Fotostrecke, die laufend aktualisiert wird!

1 / 5 Niclas Füllkrug von Werder Bremen zeigt sich bei der Präsentation des WM-Kaders von seiner besten Seite. © Arne Dedert/dpa

2 / 5 Niclas Füllkrug von Werder Bremen fliegt am Montag mit dem DFB-Team zur WM-Vorbereitung in den Nahen Osten. © Imago Images/HMB-Media

3 / 5 Vor der WM traf sich der Kader des DFB in Frankfurt zum Abflug. Mit dabei: Niclas Füllkrug von Werder Bremen. © Imago Images/Marc Schueler

4 / 5 Werder Bremens Niclas Füllkrug startet mit dem DFB-Team in die WM-Vorbereitung. © Boris Roessler/dpa

5 / 5 Sonntagabend traf sich Niclas Füllkrug von Werder Bremen vor der WM mit dem DFB-Team in Frankfurt. © Arne Richter/dpa

