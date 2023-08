Werder-Star Füllkrug wird Zweiter bei Wahl zum Fußballer des Jahres 2023

Von: Maik Hanke

Teilen

Beim „Tach der Fans“ wurde Niclas Füllkrug von Werder Bremen als Spieler der Saison geehrt. Bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres wurde er Zweiter. © gumzmedia

Das ist ein besonderer Erfolg: Bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2023 ist Werder Bremens Niclas Füllkrug auf Platz zwei gelandet. So fiel das Votum aus.

Bremen – Der Sieger war eindeutig. Ilkay Gündogan ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2023. Doch auch Platz zwei ist ein riesiger Erfolg – gerade, wenn man beim Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen spielt: Niclas Füllkrug darf sich bei der wohl prestigeträchtigsten Auszeichnung des deutschen Fußballs über Silber freuen.

Fußballer des Jahres 2023: Werder Bremens Niclas Füllkrug Zweiter hinter Ilkay Gündogan

Auf Niclas Füllkrug entfielen im vom Fachmagazin „kicker“ organisierten Journalistenvotum 88 der insgesamt 625 Stimmen. Damit setzte sich der Stürmer von Werder Bremen auch gegen Eintracht Frankfurts französischen Shootingstar Randal Kolo Muani durch, der mit 69 Stimmen auf Rang drei landete. Beim Sieger gab es derweil keinerlei Zweifel: Ilkay Gündogan, der als Kapitän von Manchester City die Champions League gewann, überragte mit 198 Stimmen.

Niclas Füllkrug hatte beim SV Werder Bremen eine überragende Saison gespielt, mit 16 Toren wurde er gemeinsam mit Christopher Nkunku Torschützenkönig, dabei mauserte er sich zum Nationalspieler und WM-Fahrer. Im Fan-Voting der DeichStube wählten die Fans ihn bereits zum „DeichSpieler der Saison“, auch beim „Tach der Fans“ wurde er nach einer von Werder organisierten Fan-Wahl als bester Profi der Spielzeit 2022/2023 geehrt.

Werder Bremen stellte bisher drei Mal Fußballer des Jahres - Ein paar Stimmen für Ole Werner bei Trainer-Wahl

Die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres wird seit 1960 in Deutschland vergeben. Seitdem gab es drei Gewinner vom SV Werder Bremen: Rudi Völler (1983), Ailton (2004, als erster ausländischer Spieler überhaupt) und Miroslav Klose (2006). Als Kandidaten zugelassen sind alle deutschen Spieler sowie ausländische Spieler, die in der Bundesliga spielen. Gewählt wird von den Mitgliedern des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS).

Parallel vergeben wurde auch der Preis als Trainer des Jahres 2023. Ole Werner vom SV Werder Bremen bekam sieben Stimmen und landete damit auf einem geteilten elften Rang. Mit der Entscheidung an der Spitze hatte er damit nichts zu tun: Urs Fischer von Union Berlin (293 Stimmen) gewann mit meilenweitem Abstand vor Frank Schmidt (1. FC Heidenheim, 63 Stimmen) und Christian Streich (SC Freiburg, 62 Stimmen). Die Wahlen zur Fußballerin des Jahres werden wegen der noch laufenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erst am 20. August abgeschlossen. (han)