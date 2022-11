Werder-Star Füllkrug verletzt: „Heute sieht es noch nicht so top aus“

Von: Björn Knips

Werder Bremens Niclas Füllkrug verletzte sich beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am Rücken. © gumzmedia

Bremen – Im Hintergrund sangen die Fans des SV Werder Bremen „,Lücke‘ für Deutschland“, doch ganz glücklich war der besungene Niclas Füllkrug beim TV-Interview mit Sky nicht. Denn in die Freude über den 2:1-Heimsieg gegen FC Schalke 04 inklusive seines zehnten Saisontreffers mischte sich auch Sorge. Verletzungsbedingt hatte der Stürmer den Platz schon nach einer Stunde verlassen müssen. Sein Einsatz am Dienstag im Auswärtsspiel beim FC Bayern München ist gefährdet. Wie sich das auf seine WM-Chancen auswirkt, bleibt abzuwarten.

„Hoffentlich geht es schnell, aber heute sieht es noch nicht so top aus“, berichtete Niclas Füllkrug. Bereits vor der Partie gegen den FC Schalke 04 habe der Stürmer des SV Werder Bremen Wadenprobleme gehabt, die auch in die Achillessehne gezogen seien. Zunächst lief es trotzdem ganz rund für ihn. Doch mit zunehmender Spieldauer gab es ein schmerzhaftes Problem. „Die Schalker haben es als ihr Stilmittel ausgemacht, mir immer mal wieder in den Rücken reinzugehen“, seufzte Füllkrug: „Als ich dann ein Knie in den Rücken bekommen habe, ist mir ein bisschen schummerig und komisch geworden.“

Werder Bremens Niclas Füllkrug muss gegen Schalke 04 verletzt ausgewechselt werden

Wenig später habe sich dann auch die Wade zurückgemeldet. Deshalb sei der Stürmer des SV Werder Bremen schon nach einer Stunde vom Feld gegangen. Über seine WM-Chance wollte der 29-Jährige nicht reden. „Die fünf Tage können wir uns auch noch gedulden“, meinte Niclas Füllkrug, ehe er in die Kabine humpelte. Am Donnerstag wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) bekannt geben. (kni)