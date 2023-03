Wer könnte Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ersetzen? Daten-Experten finden interessante Kandidaten

Falls Niclas Füllkrug wechselt: Wer könnte ihn bei Werder Bremen ersetzen? Passen könnten Tim Kleindienst (v.l.), Cedric Itten, Kevin Denkey, Hornby Fraser oder Ole Christian Saeter. © IMAGO / Sportfoto Rudel, IMAGO / Geisser, IMAGO / MB Media Solutions, IMAGO / Belga, IMAGO / NTB

Niclas Füllkrug könnte den SV Werder Bremen im Sommer verlassen - was dann? Die Daten-Experten von CREATEFOOTBALL haben auf dem Transfermarkt bereits interessante Kandidaten ausfindig gemacht, die von Profil und Preis als Ersatz passen könnten.

Bremen – Niclas Füllkrug hat schon wieder für die Nationalmannschaft getroffen, auch deshalb wird es immer wahrscheinlicher, dass der 30-Jährige den SV Werder Bremen im Sommer verlässt. Zumal sowohl Verein als auch Spieler finanziell erheblich davon profitieren würden. Aber was passiert dann? Wie könnte der SV Werder diese große Lücke im Sturmzentrum schließen? Die DeichStube hat die unabhängigen Datenscouting- und Analyse-Experten von CREATEFOOTBALL gebeten, die passendsten Kandidaten als Füllkrug-Ersatz herauszufiltern. Wichtige Voraussetzung: Diese Spieler müssen für die Grün-Weißen auch finanziell machbar sein. CREATEFOOTBALL kennt sich da bestens aus, versorgt auch Vereine und Berateragenturen mit entsprechenden Analysen.

Die Ausgangslage: Niclas Füllkrug ist mit 15 Toren und fünf Vorlagen in 25 Bundesligaspielen Werders Lebensversicherung. In der Luft besticht der 1,89 Meter große Angreifer mit seiner Kopfballstärke (vier Tore), ist aber auch am Boden als Wandspieler und Passempfänger gefragt. Obwohl der Nationalspieler einen wuchtigen Körperbau hat, ist sein Antritt ordentlich, und auch seine Technik und sein Spielverständnis sind gut. Ihn eins zu eins zu ersetzen, ist vor allem bei den finanziellen Möglichkeiten des SV Werder Bremen unrealistisch. Aber es gibt durchaus interessante Alternativen:

Wechselt Niclas Füllkrug? Tim Kleindienst könnte ein Ersatz-Kandidat für Werder Bremen sein

Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim): Der 27-Jährige führt in dieser Saison mit 19 Toren die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Der 1,94 große Mittelstürmer ist ein klassischer Stoßstürmer, der vor allem durch seine Zweikampf- und Kopfballstärke zu bestechen weiß. In der Luft gewinnt der Deutsche über die Hälfte seiner Duelle und erzielte in dieser Saison schon neun Tore per Kopf. Seine Physis hilft dem Mittelstürmer auch in der Ballbehauptung, wobei er die Bälle im Sturmzentrum festmachen und auch seine Mitspieler einsetzen kann. Tim Kleindienst ist nahezu beidfüßig, was ihn gemeinsam mit seiner Kopfballwucht extrem unberechenbar macht. Hat er den Ball am Fuß, fackelt er nicht lange und schließt auch gerne aus der Distanz ab. Gegen den Ball zeichnet den gebürtigen Jüterboger ein aggressives Anlaufverhalten aus, bei dem er als erster Verteidiger in vorderster Linie agiert.

Aufpassen muss man jedoch hinsichtlich seiner Überperformance von Toren im Vergleich zum Expected-Goals-Wert. Es ist möglich, dass qualitativ bessere Torhüter in der 1. Bundesliga das eine oder andere Tor hätten verhindern können. Interessant dürfte die Personalie Tim Kleindienst vor allem werden, sollte der 1. FC Heidenheim in diesem Jahr den Aufstieg verpassen.

Werder Bremen und die Suche nach einem möglichen Niclas Füllkrug-Ersatz: Cedric Itten könnte vom Profil passen

Cedric Itten (Young Boys Bern): Der 26-jährige Mittelstürmer lief bereits in der Saison 2021/22 ein halbes Jahr für Greuther Fürth in der Bundesliga auf. Seit vergangenem Sommer spielt der 1,89 große Stürmer wieder in seinem Heimatland Schweiz und glänzt bei den Young Boys in 23 Ligaspielen mit 14 Toren und sieben Vorlagen. Auch in der Nationalmannschaft, für die Itten erstmals nach 2021 nun für die Länderspiele im März nachnominiert wurde, zeigte er mit vier Toren in sieben Spielen sein Können. Der gebürtige Baseler agiert häufig als Wandspieler, der die Bälle je nach Situation festmachen kann, aber auch das Auge und die Technik hat, um seine Mitspieler einzusetzen.



Cedric Itten ist ein klassischer Strafraumstürmer, der durch sein gutes Positionsspiel von seinen Mitspielern sowohl in der Luft als auch am Boden gesucht wird. Des Weiteren besticht der abschlussfreudige Mittelstürmer durch seine hohe Effizienz im Strafraum. So hat er über fünf erfolgreiche Offensivaktionen pro 90 Minuten – und 57 Prozent seiner Schüsse finden den Weg auf das Tor. Itten würde für Werder Bremen eine Sofortlösung darstellen. Hierbei müsste der Schweizer jedoch gewillt sein, seinen Club schon nach einem Jahr wieder zu verlassen. Er würde dabei auch auf Einsätze im internationalen Geschäft verzichten. Die Young Boys zahlten im Sommer eine Ablösesumme von 1,82 Millionen Euro für Itten.

Könnte Kévin Denkey bei Werder Bremen Stürmer Niclas Füllkrug ersetzen?

Kévin Denkey (Cercle Brügge): Der Mittelstürmer besticht in dieser Saison mit acht Toren sowie sieben Vorlagen in 29 Spielen der Jupiler Pro League. Im Vergleich zu Niclas Füllkrug ist er durch seine 1,81 Meter nicht ganz so kopfballstark, auch wenn er fast zehn Kopfballduelle pro 90 Minuten bestreitet. Trotzdem bringt der Nationalspieler Togos viel Wucht und Durchsetzungskraft mit und führt extrem viele Zweikämpfe. Mit dem Ball am Fuß sucht der 22-Jährige auch gerne das Eins-gegen-eins-Duell (fast 3,5 Mal in 90 Minuten) und kann seine Mitspieler durch Steckpässe hinter die Kette einsetzen. Besonders hervorzuheben ist sein starkes Pressing in der vordersten Linie, wobei ihm auch seine Schnelligkeit und Agilität (im Vergleich zu Füllkrug) zugutekommt. Das passt sehr gut zum Offensivgedanken von Ole Werner. Kévin Denkey wäre damit eine dynamischere Alternative, die vor allem dem Pressingspiel von Werder Bremen und der Tiefe im Spiel guttun würde.

Der Mittelstürmer hat mit seinen erst 22 Jahren noch viel Potenzial, sich zu verbessern, vor allem in seiner Abschlusseffizienz. Mit einem Marktwert von drei Millionen Euro und einer Vertragslaufzeit bis 2026 müsste Werder Bremen Verhandlungsgeschick beweisen, um den Transfer wirtschaftlich stemmen zu können.

Niclas Füllkrug-Ersatz? Fraser Hornby könnte für Werder Bremen ein Kandidat sein

Fraser Hornby (KV Oostende): Der 23-Jährige ist in dieser Saison von Stade Reims zum KV Oostende in die belgische Jupiler Pro League ausgeliehen und macht mit neun Scorerpunkten in 17 Spielen auf sich aufmerksam. Und das, obwohl sein Club mitten im Abstiegskampf steckt. Der 1,95 Meter große Mittelstürmer besticht vor allem durch seine körperliche Präsenz, führt extrem viele Kopfballduelle und wird sehr häufig durch lange Bälle, die er festmachen oder weiterleiten kann, gesucht. Oostende spielt ein hohes Pressing, wodurch Fraser Hornby seinen Spielstil bei einem Wechsel nicht umstellen müsste.

Interessant wird, ob Stade Reims mit dem Schotten in der nächsten Saison plant. Bei seiner Rückkehr hat Fraser Hornby nur noch ein Jahr Vertrag, was Werder Bremen in den Verhandlungen helfen könnte.

Falls Niclas Füllkrug wechselt: Ole Christian Saeter ein Transfer-Schnäppchen für Werder Bremen?

Ole Christian Saeter (Rosenborg BK): Der beidfüßige Mittelstürmer bestach in der Saison 2022 mit 17 Scorern in 20 Spielen der Eliteserien. Der 26-Jährige ist extrem abschlussfreudig und bringt dabei eine sehr gute Chancenverwertung und hohe Effizienz in seinen Offensivaktionen mit. Der 1,86 Meter große Norweger liefert eine hohe Präsenz und eine gute Positionierung im Strafraum. Des Weiteren hat er eine gute Beschleunigung und ist ein sehr ausdauernder und aggressiver Pressingspieler.



Sein Vertrag endet in Rosenborg Ende 2023, wodurch er im Sommer bei einem Marktwert von einer Million Euro durchaus ein Schnäppchen werden könnte. Schließlich ist es für Rosenborg die letzte Möglichkeit, Geld mit ihm zu verdienen. Eine Vertragsverlängerung hat Ole Christian Saeter vor Kurzem abgelehnt.

Weitere mögliche Transfer-Optionen für den SV Werder Bremen:

Dawid Kownacki (26/Fortuna Düsseldorf) – Markwert: 2,5 Millionen Euro, aber ablösefrei im Sommer; 1,86 Meter; 11 Tore, 7 Vorlagen in 23 Spielen.

Jérémy Le Douaron (24/Stade Brest) – Marktwert: 3 Millionen Euro, Vertrag bis 2026; 1,89 Meter; 6 Tore, 2 Assists in 22 Spielen.

Chuba Akpom (27/Middlesbrough) – Marktwert: 7 Millionen Euro, aber ablösefrei im Sommer; 1,86 Meter; 24 Tore, 2 Vorlagen in 31 Spielen. Problem: das Gehalt und englische Erstligisten, die interessiert sind.

Gue-sung Cho (25/Jeonbuk Hyundai) – Marktwert: 2,5 Millionen; 1,89 Meter; 13 Tore, 4 Vorlagen in 23 Spielen 2022; 20-facher südkoreanischer Nationalspieler.