„Spieler des Monats“: FC Augsburg mit Ehrung für Werder-Stürmer Füllkrug offenbar nicht glücklich

Von: Daniel Cottäus

Bei der Niederlage von Werder Bremen gegen den FC Augsburg gerieten Niclas Füllkrug (r.) und Rafal Gikiewicz aneinander. Bei der Wahl zum „Spieler des Monats“ hatte nun der Bremer die Nase vorn. © gumzmedia

Bremen - Fans, Experten und die Kapitäne der 18 Bundesligisten haben abgestimmt und Niclas Füllkrug zum „Spieler des Monats September“ gewählt. Am Donnerstag erhielt der Stürmer des SV Werder Bremen im Weserstadion die entsprechende Trophäe der Deutschen Fußball-Liga (DFL), dazu gab es zahlreiche Glückwünsche in den Sozialen Medien. Allerdings ist offenbar nicht die komplette Branche mit der Wahl einverstanden. Via Twitter gab es vom FC Augsburg Gegenwind.

Nachdem „EA Sports“ als Sponsor der Auszeichnung die Füllkrug-Meldung am Donnerstagnachmittag verbreitet hatte, meldete sich der FCA mit seinem englischsprachigen Account zu Wort und kommentierte unter den Eintrag „Guess they forgot about MD6“. Zu deutsch: „Da haben sie wohl den sechsten Spieltag vergessen.“ Garniert ist das Ganze mit einem Bild, das den lachenden Augsburger Torhüter Rafal Gikiewicz, der ebenfalls zur Wahl für den „Spieler des Monats September“ nominiert war, im Wortgefecht mit Werder Bremens Niclas Füllkrug zeigt.

Werder Bremens Niclas Füllkrug ist „Spieler des Monats“ - dem FC Augsburg gefällt das weniger

Zur Erinnerung: Am sechsten Spieltag hatte Werder Bremen eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC Augsburg kassiert, bei der Gikiewicz zum Mann des Abends avancierte, weil er in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen Werder-Stürmer Marvin Ducksch parierte. Zuvor hatte sich der Keeper mächtig mit den Bremer Fans in der Ostkurve angelegt und den Elfmeterpunkt manipuliert, was für einigen Ärger im Nachgang der Partie sorgte.

Auch beim folgenden 1:0-Sieg der Augsburger beim FC Bayern präsentierte sich Rafal Gikiewicz in starker Form, sodass seine Wahl zum „Spieler des Monats September“ durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Dass die Entscheidung am Ende auf Niclas Füllkrug fiel, scheint beim FC Augsburg entsprechend sauer aufgestoßen zu sein. (dco)