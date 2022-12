Marktwert verdoppelt: WM-Fahrer Niclas Füllkrug jetzt mit Abstand wertvollster Spieler bei Werder

Von: Marius Winkelmann

Update: Niclas Füllkrug von Werder Bremen hat seinen Marktwert dank starker Leistungen bei der WM verdoppelt. © gumzmedia

Bremen – Niclas Füllkrug zählte mit zwei Toren und einem Assist in insgesamt drei Kurzeinsätzen zu den großen Gewinnern der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das hat auch das Branchenportal „Transfermarkt.de“ so bewertet und den Marktwert des Stürmerstars vom SV Werder Bremen jetzt im Rahmen eines speziellen WM-Updates verdoppelt. Damit ist der 29-Jährige nun mit großem Abstand der wertvollste Profi im Kader der Grün-Weißen.

„Die WM ist ein Schaufenster für Spieler, um die Augen der Weltöffentlichkeit auf sich zu ziehen. Es wurden daher ausschließlich Fußballer berücksichtigt, die ihren Status während des Turniers signifikant verbessern konnten und/oder sich in den internationalen Fokus gespielt haben, was letztlich auch zu einem gesteigerten Interesse auf dem Transfermarkt führt“, erklärt Christian Schwarz als „Head of International“ bei „Transfermarkt.de“ die Aufwertung von insgesamt 53 WM-Spielern. Zu diesem illustren Kreis zählen unter anderem Stars wie der argentinische Weltmeister Enzo Fernández oder Frankreichs Kylian Mbappé, aber eben auch Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug, dessen Marktwert einen Sprung von zuvor 5 Millionen auf nun 10 Millionen Euro gemacht hat.

Marktwerte bei Werder Bremen: Niclas Füllkrug mit höchstem Wert - vor Marco Friedl und Amos Pieper

Somit führt Niclas Füllkrug das interne Marktwert-Ranking beim SV Werder Bremen jetzt deutlich vor seinen Teamkollegen Marco Friedl (6,5 Millionen Euro), Amos Pieper (6 Mio. Euro), Milos Veljkovic und Marvin Ducksch (beide 5 Mio. Euro) an. Der Marktwert von Werders zweitem WM-Fahrer Veljkovic hat sich übrigens nicht verbessert, was auch am äußerst dürftigen Abschneiden der serbischen Nationalmannschaft in der Gruppe G mit nur einem Punkt aus drei Spielen gegen die Schweiz (2:3), Kamerun (3:3) und Brasilien (0:2) gelegen haben dürfte. Zwar stand der 27-jährige Innenverteidiger bei seiner zweiten WM-Teilnahme in allen Gruppenspielen in der Startelf, angesichts von satten acht Gegentoren in nur drei Partien konnte er aber nicht nachhaltig überzeugen.

Ganz anders Niclas Füllkrug, dessen starke Kurzauftritte bei der WM neben der deutlichen Marktwert-Steigerung auch auf dem internationalen Transfermarkt für eine erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt haben dürften. Wenngleich es nach Informationen der DeichStube noch keine konkreten Anfragen für den Werder-Stürmer gegeben hat. Füllkrug lässt seine Zukunft an der Weser dennoch offen. Zwar betonte der Angreifer im Interview mit der „Sportbild“, wie wohl er sich in Bremen fühle, gänzlich ausschließen wollte er einen Wechsel allerdings nicht. „Grundsätzlich muss erst einmal Interesse und ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Werder ist für mich kein 08/15-Club“, so der gebürtige Hannoveraner. Im Hinblick auf einen möglichen Transfer, der Werder Bremen eine hohe Ablösesumme bescheren könnte, ergänzte Füllkrug: „Fakt ist, dass sich der Verein wirtschaftlich in einer nicht so guten Situation befindet und sich damit ebenfalls vielleicht auseinandersetzen würde.“

Niclas Füllkrugs Marktwert hilft Werder Bremen - Preisschild des Stürmers durch die WM deutlich gestiegen

Denn obwohl Füllkrug für Werder Bremen sportlich eigentlich unverzichtbar ist, muss der Bundesliga-Aufsteiger nach wie vor daran arbeiten, seinen Schuldenberg (20 Millionen Euro über Kredite, 17 Millionen Euro über eine Anleihe) loszuwerden. Auch das negative Eigenkapital (14 Millionen Euro) muss möglichst schnell egalisiert werden. In diesem Zusammenhang hilft Werder zumindest, dass Niclas Füllkrug seinen 2023 auslaufenden Vertrag im vergangenen Sommer gerade erst bis 2025 verlängert hat. Ein interessierter Club müsste also schon mindestens eine marktwertgerechte Ablöse auf den Tisch legen, um Füllkrug in einem der nächsten beiden Transferfenster vom SV Werder loszueisen.



So entstehen die Marktwerte von Werder Bremen und Co. bei „Transfermarkt.de“

Die Marktwerte des SV Werder Bremen entstehen nach Angaben von „Transfermarkt.de“ unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. (mwi)