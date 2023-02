„Das würde schon kribbeln“: Werder-Stürmer Füllkrug träumt von Länderspiel-Auftritt im Weserstadion

Von: Malte Bürger

Werder Bremens Niclas Füllkrug hofft auf Länderspiele mit dem DFB im Weserstadion. © nordphoto / gumzmedia

Mit seinen Leistungen im neuen Jahr hat sich Niclas Füllkrug definitiv für weitere Einsätze im Nationaltrikot empfohlen. Jetzt hofft der Stürmer von Werder Bremen auf ein Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft im Bremer Weserstadion.

Bremen – Noch ist es ein Traum. Aber einer, der schon ganz bald Realität werden könnte. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht bekanntlich vor einer Länderspiel-Rückkehr ins Weserstadion, nach Informationen der DeichStube soll es bereits eine mündliche Zusage für eine freundschaftliche Partie in Bremen geben. Einen Profi des SV Werder Bremen würde das ganz besonders freuen: Niclas Füllkrug. Der Shootingstar der Nationalmannschaft könnte so nämlich theoretisch vor eigenem Anhang mit dem Adler auf der Brust auflaufen.

„Das wäre für mich natürlich super“, erklärte er im Nachgang des 2:0-Erfolges seines SV Werder Bremen beim VfB Stuttgart. „Wenn da viele Bremer vor Ort wären, dann wäre das eine tolle Sache. Das würde schon kribbeln.“ Noch ist das aber alles Zukunftsmusik. Zunächst einmal geht es für Niclas Füllkrug nach den starken Auftritten bei der Fußball-WM in Katar darum, auch weiterhin zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Ende kommenden Monats stehen die nächsten Länderspiele an, Bundestrainer Hansi Flick und seine Auswahl treffen zunächst in Mainz auf Peru (25. März), anschließend heißt der Gegner in Köln Belgien (28. März).

Sandro Wagner adelt Werder Bremens Niclas Füllkrug: „Ein absolut kompletter Stürmer“

Geht es nach DAZN-Experte und dem Ex-Profi von Werder Bremen Sandro Wagner, dann darf sich die Frage, ob Niclas Füllkrug dabei ist, im Grunde gar nicht stellen. „Für mich ist er ein absolut kompletter Stürmer. Er hält die Bälle gut, hat ein gutes Timing im Kopfball und besitzt auch die nötige Ruhe“, lobte der 35-Jährige. „Wir müssen die Schubladen aufmachen und ihn nur an seiner jetzigen Leistung bewerten. Wenn ich diese Saison und die WM bewerte, ist er ein toller Stürmer und wir können froh sein, dass wir ihn haben.“ (mbü)