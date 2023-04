Keine gute Nacht: Deshalb fiel Werder-Star Füllkrug aus

Füllkrug verpasste nächstes Werder-Spiel

Niclas Füllkrug fehlte dem SV Werder Bremen beim 4:2-Sieg gegen Hertha BSC erneut verletzt.

Beim Sieg des SV Werder Bremen gegen Hertha BSC, fehlte ein ganz wichtiger Spieler in der Startelf: Niclas Füllkrug. Der Stürmer ist kurzfristig ausgefallen. Ole Werner erklärt, warum.

Bremen – Die Wadenprobleme schienen überwunden, Niclas Füllkrug war im Sturm des SV Werder Bremen beim Spiel gegen Hertha BSC fest eingeplant – auch noch am Morgen vor dem Anpfiff. Doch dann überbrachte der Torjäger seinem Coach die schlechte Nachricht von seinem erneuten Ausfall. Werder gewann zwar auch ohne Füllkrug mit 4:2 in Berlin, der Torjäger wird aber dennoch vermisst.

„Das war schon ein kleiner Nackenschlag für die Gruppe“, berichtete Ole Werner und zeichnete die Ereignisse am Vormittag im Mannschaftshotel in Berlin nach: „Heute Morgen ist ,Fülle‘ auf mich zugekommen und hat gesagt, dass die Wade über Nacht wieder zugemacht hat. Er merke es so schon. Deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, ihn auf die Bank zu nehmen für zehn oder 20 Minuten hinten raus. Er war bei der Mannschaft, er war in der Kabine und dann auch auf der Bank, aber eben nicht umgezogen.“ Niclas Füllkrug übernahm die Rolle des Motivators und Tippgebers. „Er hat die Mannschaft gepusht und seine Erfahrung weitergegeben. Das war auch wichtig“, betonte Werner und machte sich selbst und der Werder-Welt in Sachen Füllkrug-Comeback Mut: „Schalke ist noch ein paar Tage hin. Wir hoffen, dass es klappt.“ Am Samstag geht es um 18.30 Uhr auf Schalke für Werder Bremen.

Bei Werder Bremen-Sieg gegen Hertha BSC: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch jubeln nach Tor gemeinsam

Nach zwei verpassten Partien gegen Freiburg und Hertha soll Füllkrug dann möglichst wieder dabei sein. Wenn nicht, darf wohl erneut Maximilian Philipp für ihn ran. Der blieb zwar in Berlin anders als gegen Freiburg torlos, bot aber eine ordentliche Leistung. Als Torjäger sprang dafür Marvin Ducksch in die Bresche – und das gleich dreifach. Dafür wurde er vor der Werder-Bank von einem ganz besonders geherzt: Niclas Füllkrug. Der dann mit der Mannschaft zurück nach Bremen fuhr und dort dann hoffentlich eine bessere Nacht erlebte… (kni)