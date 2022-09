Werder-Profi Füllkrug kritisiert das neue FIFA-Spiel

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremens Niclas Füllkrug hat deutliche Kritik am Modus des neuen FIFA-23-Videospiels geäußert. © gumzmedia

Bremen - Auch in diesem Jahr fiebern wieder zahlreiche Fans der Veröffentlichung des neuen FIFA-Videospiels entgegen, das am 30. September erscheint. In der Kabine des SV Werder Bremen ist die bekannte Fußball-Simulation ebenfalls großes Thema - schließlich sind nicht wenige Profis selbst begeisterte Zocker. Niclas Füllkrug zählt allerdings nicht dazu - ganz im Gegenteil. Im Vorfeld der Veröffentlichung hat der 29-Jährige nun Kritik an FIFA geäußert.

„Von dem Thema habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich halte nicht viel davon, wie das Spiel aufgebaut ist“, sagte Niclas Füllkrug, in dessen Augen vor allem der Modus „FIFA Ultimate Team“ (FUT) bei FIFA 23 problematisch ist. Dort können die Spieler deutlich schneller zum Erfolg kommen (und sich eine möglichst schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen), wenn sie zusätzliches Geld in das Spiel investieren und sich sogenannte „FIFA-Points“ kaufen. Ohne diese „Finanzspritzen“ ist es nahezu ausgeschlossen, im Duell mit anderen Online-Spielern dauerhaft zu den Besten zu gehören.

Werder Bremens Niclas Füllkrug kritisiert Aufbau des neuen FIFA 23-Spiels: „Nicht förderlich für die Kinder“

Niclas Füllkrug: „Es gibt dafür ja diesen klassischen Ausdruck Pay-to-win.“ Also bezahlen, um zu gewinnen. Was der Stürmer des SV Werder Bremen für einen äußerst fragwürdigen Ansatz hält: „Das ist nicht unbedingt förderlich für die Kinder und Jugendlichen, die nicht für ihre Leistungen belohnt werden, sondern über finanzielle Barrieren springen müssen, um in diesem Spiel gut zu sein.“ (dco) Schon gelesen? Neue Marktwerte für Werder Bremen: Niclas Füllkrug mit dem größten Plus, Niklas Stark büßt mächtig ein!