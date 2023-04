Werder atmet auf: Niclas Füllkrug im Abschlusstraining dabei

Werder-Personal vor Hertha-Spiel

Bremen - Gute Nachrichten für den SV Werder Bremen: Einen Tag vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) steht Niclas Füllkrug auf den Platz, um mit der Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner das Abschlusstraining am Freitagvormittag zu absolvieren.

In den vergangenen Tagen hatte der Stürmer, der in der laufenden Saison bereits 16 Tore erzielt hat, mit Wadenproblemen zu kämpfen. Aus diesem Grund hatte Niclas Füllkrug auch das jüngste Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg (1:2) verpasst.

Vor Spiel gegen Hertha BSC Niclas Füllkrug beim Abschlusstraining des SV Werder Bremen dabei

Jetzt spricht vieles dafür, dass der 30-Jährige in Berlin gegen Hertha BSC wieder zu Werders Startelf zählt, was für den Aufsteiger freilich enorm wichtig wäre. Mit einem Sieg gegen die Hertha könnte ein vielleicht schon vorentscheidender Schritt im Kampf gegen den Abstieg gelingen. Da trifft es sich gut, dass die Bremer auch insgesamt keine großen Personalsorgen mehr plagen. Die zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Amos Pieper und Milos Veljkovic waren beim Abschlusstraining ebenfalls dabei. (dco)

Letzte Meldung vom 20. April 2023:

Milos Veljkovic und Niclas Füllkrug zurück im Werder Bremen-Training - Einsatz gegen Hertha BSC weiter fraglich

Positive Nachrichten vom nicht-öffentlichen Training des SV Werder Bremen: Die angeschlagenen Milos Veljkovic und Niclas Füllkrug sind am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Warum ein Einsatz im Spiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) trotzdem fraglich ist.

Bremen – Milos Veljkovic und Niclas Füllkrug sind am Donnerstag ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurückgekehrt. Die beiden Profis hatten am Mittwoch lediglich individuell trainiert, konnten nun aber die gesamte Einheit absolvieren. Das teilte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) mit. „Fülle hat voll trainiert, trotzdem ist sein Einsatz in Berlin mit einem Fragezeichen versehen. Wir müssen gucken, wie seine Wade reagiert. Gleiches gilt für Milos“, so Werner, der auf Nachfrage anfügte: „Fülles Rückmeldung heute war positiv, aber wir müssen abwarten, wie es morgen ist.“

Milos Veljkovic und Niclas Füllkrug kehren ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurück

Auch Amos Pieper, Eren Dinkci und Tom Berger, die das Mannschaftstraining des SV Werder Bremen am Mittwoch nur anteilig bestreiten konnten, absolvierten am Donnerstag die volle Einheit. „Alle Spieler konnten heute voll trainieren, was sehr positiv ist“, sagte Ole Werner, schränkte jedoch ein: „Felix Agu stand auch mit auf dem Platz, wird aber noch nicht mit im Kader stehen. Das käme zu früh.“ Bei allen anderen Profis müsse mit Blick auf einen Platz im Kader für das Spiel bei Hertha BSC zudem das Abschlusstraining am Freitag abgewartet werden. (nag)

Weiter mit der letzten Meldung:

Comeback gegen Hertha in Gefahr? Niclas Füllkrug fehlt weiterhin im Training des SV Werder Bremen

Schlechte Nachrichten für den SV Werder Bremen: In der ersten Trainingseinheit der Woche vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) fehlte erneut Niclas Füllkrug. Der Torjäger, der in Berlin eigentlich wieder zur Verfügung stehen soll, trainierte stattdessen nur individuell.

Bremen – Niclas Füllkrug ist am Mittwoch wider Erwarten nicht ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurückgekehrt. Der 30-jährige Torjäger, der das Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) wegen muskulärer Probleme in der Wade verpasst hatte, trainierte stattdessen individuell hinter verschlossenen Türen im Weserstadion.

Werder Bremen: Amos Pieper, Eren Dinkci und Tom Berger absolvierten nur Teile des Mannschaftstrainings am Mittwoch

In der ersten Trainingseinheit der Woche vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) musste Werder Bremens Trainer Ole Werner zudem auf Milos Veljkovic verzichten. Der serbische Innenverteidiger trainierte wie Niclas Füllkrug nur individuell. Amos Pieper, Tom Berger und Eren Dinkci absolvierten das Mannschaftstraining zudem nur anteilig. Pieper kämpfte zuletzt mit Sprunggelenksproblemen, Dinkci hatte bereits in der Vorwoche eine Trainingseinheit verpasst. Jung-Talent Berger, der am trainingsfreien Dienstag gemeinsam mit Felix Agu eine individuelle Einheit auf dem Rasen absolviert hatte, plagt sich noch mit muskulären Problemen herum. (nag)