Füllkrug ist wieder fit für Werder und auch bereit für die WM

Von: Björn Knips

Niclas Füllkrug soll am Donnerstag ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurückkehren – und dürfte auch am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig zur Verfügung stehen. © gumzmedia

Bremen – Das könnte ein richtig guter Donnerstag für Niclas Füllkrug und den SV Werder Bremen werden: Nach seinen Rückenproblemen soll der Stürmer nach Informationen der DeichStube auf den Trainingsplatz zurückkehren – und dann gibt um 12 Uhr Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM in Katar (20. November – 18. Dezember) bekannt. Es wird erwartet, dass Füllkrug eines der 26 deutschen Tickets für das Turnier in der Wüste bekommen wird, doch sicher ist das natürlich nicht.

Von der Fitness her gibt es bei Niclas Füllkrug jedenfalls keine Probleme mehr. Der 29-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 eine schmerzhafte Prellung im Rückenbereich zugezogen. Um keinen längeren Ausfall zu riskieren, bekam Füllkrug ausreichend Zeit zur Pflege und fehlte deshalb am Dienstagabend beim Spiel in München. Gegen die Bayern setzte es ohne den aktuell besten Spieler im Team des SV Werder Bremen eine herbe 1:6-Klatsche.

Niclas Füllkrug dürfte im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen RB Leipzig wieder zur Verfügung stehen

Es war das erste Spiel, das Niclas Füllkrug in der fast genau einjährigen Amtszeit von Coach Ole Werner verpasst hat. Für das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ist der Angreifer des SV Werder Bremen wieder fest eingeplant. Schon am Montag reist die DFB-Auswahl zu einem viertägigen Trainingslager nach Dubai, wo am Mittwoch das einzige Testspiel gegen den Oman ansteht. Dort könnte Füllkrug übrigens seine Premiere als Nationalspieler feiern. Doch noch ist Geduld gefragt, am Donnerstag gibt es dann endlich Klarheit. (kni)