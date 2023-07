„DeichSpieler“ Niclas Füllkrug spricht mit dem SV Werder Bremen weiter über die Zukunft

Von: Björn Knips

Niclas Füllkrug ist „DeichSpieler der Saison 2022/2023“! Bei der Übergabe des Fan-Preises der DeichStube sprach der Stürmer-Star des SV Werder Bremen auch über seine Zukunft.

Zell am Ziller – Das Ergebnis war eindeutig: Bei der Wahl zum „DeichSpieler der Saison 2022/23“ entschied sich knapp die Hälfte der Fans des SV Werder Bremen für Niclas Füllkrug. Rund 15.000 Teilnehmer hatte diese Aktion der DeichStube. Im Trainingslager im Zillertal bekam Füllkrug nun seine Trophäe von DeichStube-Chefredakteur Björn Knips überreicht. Und der fragte den Nationalspieler natürlich auch nach dessen Zukunftsplänen.

Niclas Füllkrug freut sich über Preis als „DeichSpieler der Saison“ - Stürmer spricht mit Werder Bremen über die Zukunft

„Frank Baumann hat sich dazu in den letzten Tagen geäußert. Wir sind jetzt noch mal in den Gesprächen und schauen mal, in welche Richtung das geht - und dann müssen wir gucken“, meinte Niclas Füllkrug. Werder Bremen, so betonte es Sportchef Frank Baumann, möchte den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem Nationalspieler gerne vorzeitig verlängern und vor allem gehaltsmäßig anpassen, weil der aktuelle Kontrakt eine Minderung der Bezüge um 30 Prozent ausgelöst hat. Das passt nicht zu einem Spieler, der die Saison als Torschützenkönig beendete. Das erste Angebot der Grün-Weißen entsprach allerdings nicht den Vorstellungen von Füllkrug und dessen Beratern. Zudem ist immer auch noch ein Wechsel ein Thema – aus sportlichen und auch finanziellen Gründen.

Hinter dem 30-Jährigen liegt schließlich die beste Saison seiner Karriere – inklusive überraschender WM-Teilnahme. Deswegen war seine Wahl zum „DeichSpieler“ nur folgerichtig, Niclas Füllkrug reagierte dennoch beeindruckt: „Cool, das finde ich gut – vor allem, weil es eine Community-Wahl war. Es freut mich, dass den Fans gefallen hat, was ich letztes Jahr gemacht habe. Aber natürlich darf da ein Satz nicht fehlen: Im Vordergrund steht immer die Mannschaft. Aber das ist ja wirklich so. Ohne meine Mitspieler wäre eine so gute Saison für mich nicht möglich gewesen.“

Werder Bremen: „DeichSpieler“ Niclas Füllkrug musste im Trainingslager wegen der Torjägerkanone singen

Wo die neue Trophäe im Hause Füllkrug einen Platz findet, weiß der Gewinner noch nicht. Selbst für die Torjägerkanone vom „kicker“ gibt es bislang nur eine Übergangslösung. „Die steht aktuell noch im Wohnzimmer – relativ offensichtlich, da sehe ich sie ziemlich oft.“ Und auch im Zillertal wurde er an diese Auszeichnung für seine 16 Saisontreffer für Werder Bremen erinnert. „Ich musste beim Teamabend noch mal singen wegen der Torjägerkanone. Da habe ich alles gegeben“, berichtete Niclas Füllkrug mit einem breiten Grinsen im Gesicht und lüftete damit ein Geheimnis. Nach der Party war ein Video von seinem Auftritt mit dem Song „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens in den sozialen Medien aufgetaucht – verbreitet vom Teamkollegen Naby Keita. Und alle rätselten, warum ausgerechnet Füllkrug singen musste, eigentlich ist das doch eine Sache der Neuzugänge. Es lag also an der Torjägerkanone – und Füllkrug beließ es nicht nur beim Karaoke: „Ich habe den Jungs noch ein bisschen den Abend versüßt. Das war super, das hat Spaß gemacht. Ich habe es schon oft gesagt: Wir leben als Mannschaft davon, das wir eine sehr gute Harmonie haben.“

Natürlich hätte Niclas Füllkrug nichts dagegen, wieder Torschützenkönig zu werden – oder auch „DeichSpieler der Saison“, wenngleich er zu dieser Auszeichnung auch sagte: „Ich hoffe, es wird schwer, diesen Preis zu verteidigen, denn das würde bedeuten, dass auch andere Jungs bei uns eine sehr, sehr gute Saison spielen.“ Bei der aktuellen Wahl landeten Mitchell Weiser und Niklas Stark mit deutlichem Abstand auf den Rängen zwei und drei. (kni)