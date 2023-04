Gute Werder-Nachricht vom verletzten Niclas Füllkrug

Von: Björn Knips

Kann wieder lachen: Niclas Füllkrugs Wadenprobleme sind offenbar nicht besonders schlimm, weswegen er dem SV Werder Bremen im wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder zur Verfügung stehen dürfte. © gumzmedia

Zuletzt wurde Niclas Füllkrug bei Werder Bremens 1:2 gegen den SC Freiburg schmerzlich vermisst. Der Bremer Top-Stürmer hat Wadenprobleme. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten vom 30-jährigen Nationalspieler.

Bremen – Ohne Niclas Füllkrug kam es, wie es sehr viele befürchtet hatten: Der SV Werder Bremen verlor am vergangenen Sonntag mit 1:2 gegen den SC Freiburg. Das Fehlen des besten Spielers, der mit 16 Toren die Torjägerliste der Bundesliga anführt, war nicht zu übersehen. Und da ist die Sorge natürlich groß, dass Füllkrug aufgrund seiner Wadenprobleme noch länger ausfallen könnte. Doch dazu besteht laut Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, kein Anlass.

Werder Bremen-Comeback für Niclas Füllkrug gegen Hertha BSC? - Clemens Fritz: „Wir sind optimistisch“

„Niclas hatte Wadenprobleme, da wollten wir kein Risiko eingehen. Das war eine Vorsichtsmaßnahme“, berichtete Fritz auf Nachfrage der DeichStube: „Wir sind optimistisch, dass es bis zum Wochenende reicht. Vorgesehen ist, dass er in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.“ Am Dienstag haben die Profis ohnehin trainingsfrei, am Mittwoch startet dann die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr). Es würde also reichen, wenn Niclas Füllkrug am Freitag beim Abschlusstraining wieder im Kreis der Kollegen mitmischen könnte. Da er zuletzt voll im Saft stand, dürfte ihn die kurze Verletzungspause auch nicht aus dem Rhythmus bringen. In dieser Saison hat Füllkrug bislang erst zwei Spiele für Werder Bremen verpasst. (kni)