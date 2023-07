Nächstes Level Leverkusen? Füllkrug soll bei Werders Bundesliga-Konkurrent Interesse geweckt haben

Von: Daniel Cottäus

Niclas Füllkrug hat das Angebot des SV Werder Bremen offenbar nicht angenommen und steht wohl auf dem Zettel von Bayer Leverkusen. © gumzmedia

Es wird nicht ruhig um die Personalie Niclas Füllkrug. Jetzt soll Bayer Leverkusen seine Fühler nach dem Stürmer des SV Werder Bremen ausgefahren haben. Verlässt der 30-Jährige die Bremer doch noch?

Bremen – Der Sommerurlaub ist vorbei, endgültig. Am Mittwoch geht der Arbeitsalltag für Niclas Füllkrug wieder los. Vormittags wird der Stürmer des SV Werder Bremen am Wohninvest Weserstadion erwartet, wo für ihn zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm steht. Gegen Ende der Woche wird Füllkrug dann erstmals gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen – die große Frage ist allerdings nach wie vor, wie oft das noch der Fall sein wird. Füllkrugs sportliche Zukunft ist weiterhin ungeklärt. Nun soll es ernsthaftes Interesse aus der Bundesliga an ihm geben.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll sich Bayer 04 Leverkusen mit einer Verpflichtung Füllkrugs beschäftigen, weil den Werksclub plötzlich Personalprobleme im Sturm plagen. Torjäger Patrik Schick, das wurde am Dienstag bekannt, fällt noch bis Oktober aus, verpasst also mindestens die ersten sechs Spieltage der neuen Saison. Nach einer Adduktorenverletzung hatte der Tscheche einen Rückschlag erlitten und laut Angaben seines Clubs bereits im Juni operiert werden müssen. Leverkusen ist deshalb auf der Suche nach Ersatz im Sturmzentrum – und hat dabei offenbar auch Niclas Füllkrug als einen von mehreren denkbaren Kandidaten ins Visier genommen. Offiziell vorgetragen hat der Tabellensechste aus der Vorsaison diesen Wunsch bei Werder Bremen noch nicht. Nach Informationen der DeichStube gab es in dieser Sache bisher keinen Kontakt zwischen den beiden Vereinen.

Niclas Füllkrug hat Werder Bremens Vertragsangebot offenbar abgelehnt

Mit 16 Saisontoren hatte sich Niclas Füllkrug in der vergangenen Saison bekanntlich die Torjägerkanone in der Bundesliga gesichert – und sich dadurch ins Rampenlicht geschossen. Seitdem wird darüber spekuliert, ob er seinen bis 2025 laufenden Vertrag bei Werder in diesem Sommer verlängert – oder nicht. Ein erstes Angebot seitens Werder Bremen liegt dem Spieler bereits vor, laut „kicker“ entspricht es aber nicht Füllkrugs Vorstellungen, sodass es der Stürmer nicht annehmen werde. Kommt es am Ende also doch zum Schritt zu einem sportlich attraktiveren Verein?

Bayer Leverkusen wäre das fraglos. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat sich für die Europa League qualifiziert und auf dem Transfermarkt bereits mächtig für Furore gesorgt. In Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach, zehn Millionen Euro Ablöse) und Granit Xhaka (Arsenal London, 25 Millionen Euro Ablöse) kommen zwei äußerst namhafte Verstärkungen. Möglich, dass Niclas Füllkrug die dritte wird.

Verlässt Niclas Füllkrug Werder Bremen? Mit Bayer Leverkusen könnte er international spielen

Für den Spieler könnte ein Wechsel nach Leverkusen jedenfalls ziemlich reizvoll sein. Mit den Rheinländern könnte er erstmals in seiner Karriere auf Clubebene international spielen und sich in der ihm bestens vertrauten Bundesliga für die Europameisterschaft 2024 anbieten. Eine Teilnahme an dem Turnier, das im kommenden Sommer in Deutschland ausgetragen wird, ist Füllkrugs großer Traum. Deshalb soll ihm auch viel daran gelegen sein, in der Bundesliga zu bleiben. Ein Wechsel ins Ausland würde definitiv mehr Unwägbarkeiten mit sich bringen. Neue Sprache, neue Kultur, neue Gegner – all das könnte für Anlaufschwierigkeiten und damit für weniger Spielzeit sorgen, was wiederum eine EM-Teilnahme gefährden würde.

Zuletzt war dem italienischen Traditionsclub AC Florenz Interesse an Niclas Füllkrug nachgesagt worden, die Sportzeitung „Corriere dello Sport“ berichtete, dass die Fiorentina den deutschen Nationalspieler auf dem Zettel habe. Zudem sprach das Blatt von einer Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro, die für Füllkrug fällig werden würde. Werder Bremen schwebt allerdings deutlich mehr vor.

Transfer? Werder Bremen und Niclas Füllkrug wollen bald Klarheit

Ab 20 Millionen Euro, so ist zu erfahren, soll der Club in Sachen Niclas Füllkrug gesprächsbereit sein. Gut möglich, dass die Summe, die ein Verein bei einem möglichen Transfer am Ende tatsächlich bezahlt, irgendwo dazwischen liegt. Und auch die Variante, dass Füllkrug über den Sommer hinaus bei Werder Bremen bleibt, ist noch nicht endgültig vom Tisch. Wie sehr er Verein und Umfeld zu schätzen weiß, hatte der Torschützenkönig in der Vergangenheit schließlich mehrfach betont. Zusätzlich dürfte die Verpflichtung von Liverpool-Star Naby Keita die grundsätzliche Lust auf Werder nicht gerade kleiner werden lassen.

Das Transferfenster hat in diesem Sommer zwar bis zum 1. September geöffnet, es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Füllkrug-Entscheidung deutlich früher fällt. Einerseits möchte der Spieler möglichst früh Klarheit haben – und andererseits brauchen auch die Clubs Planungssicherheit. Bayer Leverkusen etwa möchte seinen neuen Mittelstürmer – wie auch immer der am Ende heißt – gerne schon am 23. Juli mit ins Trainingslager nach Österreich nehmen. Und Werder Bremens weitere Personalplanung hängt freilich auch stark davon ab, ob und wie viel Geld der Verein mit Füllkrug einnimmt. (dco)