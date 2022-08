Werder-Trainer Ole Werner findet deutliche Worte für Nick Woltemade und legt ihm Leihe nahe

Von: Maik Hanke

Bremen – Problem und Lösung liegen manchmal ganz dicht beieinander, im Fall Nick Woltemade lässt es sich sogar in einem Wort zusammenfassen: „Spielpraxis“. Das ist das, was dem Offensivtalent fehlt, das, was der 20-Jährige bei Werder Bremen zurzeit kaum bekommen kann und das Einzige, was ihn in den Augen seines Trainers in seiner Karriere nach vorne bringen würde. „Es ist das alles Entscheidende, dass er Spielpraxis bekommt“, sagt Ole Werner. Und es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ihm der Coach einen Leihwechsel dringend nahelegt.

Vor dem ersten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) findet Ole Werner überraschend deutliche Worte für Nick Woltemade, der aktuell keine Chance auf einen Kaderplatz hat, sich bisher aber nach Informationen der DeichStube dagegen sträubt, verliehen zu werden und sich bei Werder Bremen durchbeißen will. „Ich glaube, dass ihm in Sachen Spielhärte, Spielgeschwindigkeit und Aktionsgeschwindigkeit einfach etwas fehlt im Vergleich zu den Konkurrenten auf seiner Position“, erklärt Werner. „Das ist für mich aber auch normal, wenn ich mir anschaue, wie jung er ist und wie wenig Spiele er bislang auf Profiniveau gemacht hat.“

Werder-Bremen-Trainer Ole Werner über Nick Woltemade: „Ihm fehlt es in Sachen Spielhärte, Spiel- und Aktionsgeschwindigkeit“

Das Talent habe Nick Woltemade, seine Fähigkeiten seien unbestritten, sagt Ole Werner, doch nun müsse er sich Woche für Woche in Drucksituationen auf dem Platz beweisen. Trainingseinheiten alleine würden den Jung-Profi nicht mehr entscheidend weiterbringen. Werner: „Jetzt ist es einfach wichtig, dass er Spiele macht, ansonsten wird er in seiner Entwicklung stagnieren.“ Werder Bremen ist dabei offen für eine Leihe, ein Verkauf kommt aber nicht infrage. Schließlich glauben die Grün-Weißen noch an Woltemades Durchbruch.

Eine Übergangslösung könnten für Nick Woltemade Einsätze für die U23 in der Regionalliga Nord werden, in die er altersmäßig ohnehin noch fällt. „Sicherlich ist das immer wieder eine Option“, sagt Ole Werner über die jungen Spieler, die es nicht den Bundesliga-Kader schaffen. „Trotz alledem ist es so, dass das einem Spieler wie Nick nur zeitweise hilft, weil dann einfach der Sprung von einer vierten zur ersten Liga in meinen Augen ab einem gewissen Punkt relativ groß wird und da ein Zwischenschritt sicherlich sinnvoll wäre.“ (han)