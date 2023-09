Deutsche U21 gewinnt Testspiel gegen die Ukraine - Werder-Talent Woltemade mit Torvorlage beim Debüt

Von: Mario Nagel

Werder Bremens Nick Woltemade hat ein gelungenes Debüt für die deutsche U21 gefeiert und beim Testspiel-Sieg gegen die Ukraine eine Vorlage beigesteuert. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Bremen – Nick Woltemade hat ein gelungenes Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft gefeiert. Das Talent des SV Werder Bremen wurde am Freitagabend beim 2:0 (0:0)-Testspielsieg gegen die Ukraine zur Pause eingewechselt und steuerte die Vorlage zum Führungstreffer von Maximilian Beier (52.) bei.

Die deutsche U21 hatte sich das 1:0 durch ihr hohes Pressing erarbeitet: Tim Breithaupt eroberte den Ball auf der linken Seite, sodass Nick Woltemade das Leder tief in der gegnerischen Hälfte an den Fuß bekam. Der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen zog nach innen und bediente Beier, der dem ukrainischen Keeper Kiril Fesiun keine Chance ließ.



Auch das 2:0 resultierte aus einem hohen Ballgewinn: Paul Nebel erahnte auf Höhe der Mittellinie einen Pass der Ukrainer und leitete das Spielgerät direkt zu Robert Wagner weiter, der mit einem Steilpass Tim Lemperle in Szene setzte. Der eingewechselte Angreifer ließ sich vor dem Tor nicht zweimal bitten und sorgte so vor knapp 6500 Zuschauern im Ludwigspark (Saarbrücken) für die Entscheidung zugunsten der deutschen U21-Nationalmannschaft (88.).

Deutschlands U21 feiert knappen Testspielsieg gegen Ukraine - Nick Woltemade überzeugt bei seinem Debüt

Die deutsche U21-Nationalmannschaft um Werder Bremens Nick Woltemade, die im ersten Durchgang noch mehrere gute Torchancen ungenutzt gelassen hatte, feierte damit einen gelungen Auftakt in das neue Länderspieljahr. Für das neuformierte Team von Trainer Antonio Di Salvo geht es bereits am kommenden Dienstag weiter, dann tritt der deutsche Nachwuchs in der EM-Qualifikation im Kosovo an. (nag)



Deutschlands U21: Urbig - Gechter (46. Siebert), Kleine-Bekel (46. Arrey-Mbi), Schmidt (46. Riedel), Brown (46. Rothe) - Röhl (46- Woltemade), Martel (46. Breithaupt) - Gruda (46. Lemperle), Bauer (56. Nebel), Knauff (46. Wagner) - Moukoko (56. Tresoldi)