Fix: Werder-Leihgabe Woltemade steigt mit Elversberg auf – und kann noch zwei Titel gewinnen

Von: Marius Winkelmann

Der von Werder Bremen verliehene Nick Woltemade hat mit der SV Elversberg den Durchmarsch durch die 3. Liga geschafft: Der Aufsteiger steigt weiter auf. © IMAGO / Eibner

Der von Werder Bremen verliehene Nick Woltemade hat mit der SV Elversberg den Aufstieg in die 2. Liga geschafft. Am Ende einer Top-Saison in Liga 3 winken ihm sogar noch zwei Titel.

Elversberg – Lange hat es sich abgezeichnet, jetzt ist es amtlich: Durch die Ergebnisse der Konkurrenz ist der Zweitliga-Aufstieg der SV Elversberg einen Spieltag vor dem Saisonende perfekt. Damit ist Werder Bremens Nick Woltemade mit seinem Leihclub der direkte Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelungen - als erst viertem Verein überhaupt. Zuvor hatten das lediglich RB Leipzig (2013/14), die Würzburger Kickers (2015/16) und Jahn Regensburg (2016/17) geschafft.

Werder Bremen-Leihgabe Nick Woltemade hat mit der SV Elversberg die große Chance auf den Meister-Titel in der 3. Liga

Die Freude bei den Elversbergern war schon nach dem 1:1 am Samstag gegen Wehen Wiesbaden riesengroß, weil der Aufstieg da schon nur noch rein theoretisch hätte fehlschlagen können. Entsprechend ausgelassen feierten Werder-Leihgabe Nick Woltemade und Co. nach dem Schlusspfiff eine fast perfekte Saison, die nun sogar noch im doppelten Sinne gekrönt werden könnte. Da ist einerseits noch die große Chance auf den Gewinn des Meistertitels in der 3. Liga. Nur der SC Freiburg II und Dynamo Dresden mit Werder Bremens Ex-Trainer Markus Anfang können den Saarländern den Titel noch streitig machen, wenn die SV Elversberg ihr letztes Saisonspiel beim FC Ingolstadt (Samstag, 13.30 Uhr) nicht gewinnt und Freiburg II zeitgleich den SV Meppen schlägt beziehungsweise die Dresdener aus ihren beiden ausstehenden Partien gegen die bereits abgestiegenen Nordclubs Meppen (Montag) und VfB Oldenburg (Samstag) die maximale Punkteausbeute einfahren.

Werder Bremen-Leihspieler Nick Woltemade kann „Spieler der Saison“ in der 3. Liga werden

Darüber hinaus kann Nick Woltemade seine herausragende Saison mit neun Treffern und neun Assists in bislang 30 Einsätzen noch mit einer persönlichen Auszeichnung krönen: Der 21-Jährige ist einer von drei Kandidaten bei der Wahl des „Spielers der Saison“ in der 3. Liga. Neben Woltemade stehen auch Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) zur Wahl. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der 3. Liga konnte noch bis Montag (22. Mai) für den 1,98 Meter großen Stürmer abgestimmt werden. Eines steht schon jetzt fest: Im Sommer kehrt Woltemade zurück in die Heimat zu seinem Stammclub SV Werder Bremen, wo der gebürtige Bremer mit neuem Selbstvertrauen einen neuen Anlauf nehmen wird. (mwi)