„Ich denke, dass das gut möglich ist“: Mitchell Weiser kann sich eine Vertragsverlängerung bei Werder gut vorstellen

Von: Malte Bürger

Der SV Werder Bremen möchte den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit Mitchell Weiser gerne verlängern. Jetzt hat sich auch der 28-Jährige dazu geäußert. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen möchte gerne den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit Mitchell Weiser verlängern. Jetzt hat sich auch der Rechtsaußen dazu geäußert - und positive Signale gesendet.

Bremen – Fußball-Profis betonen ja ganz gern, dass sie sich bei Angeboten und sonstigen vertraglichen Angelegenheiten eher raushalten. Diese Arbeit lieber ihren Beratern überlassen. Bei Mitchell Weiser ist das nicht anders, der Rechtsaußen des SV Werder Bremen lässt bei den Details zu seiner beruflichen Zukunft auch lieber Personen handeln, denen er in dieser Hinsicht ganz besonders vertraut.

So ist zwar natürlich auch ihm zu Ohren gekommen, dass Werder Bremen nur zu gern vorzeitig den im Sommer 2024 auslaufenden Kontrakt verlängern möchte, alles Weitere darf und soll aber die Agentur regeln. Und deshalb hat er von den ersten geführten Gesprächen, die Clemens Fritz als Leiter Profifußball kürzlich der DeichStube bestätigte, bislang auch nicht allzu viel mitbekommen. „Ja, ich glaube schon“, sagt er lachend auf die Frage, ob es einen Austausch gab. „Ich persönlich habe das aber nicht gemacht.“ Bleiben würde er aber wohl trotzdem ganz gern.

Neuer Werder Bremen-Vertrag für Mitchell Weiser? - „Ich denke, dass das gut möglich ist“

„Ich denke, dass das gut möglich ist“, sagt der 28-Jährige, der in dieser Woche vor allem mit dem Wunsch für Schlagzeilen sorgte, in Zukunft für die algerische Nationalmannschaft aufzulaufen. Clemens Fritz hatte kurz darauf betont, dem Flügelspieler des SV Werder Bremen keinerlei Steine bei der Umsetzung dieses internationalen Traumes in den Weg legen zu wollen – wohlwissend, dass darunter vielleicht auch die weitere Zusammenarbeit leiden könnte. Doch auch der sportliche Erfolg ist für eine gemeinsame Zukunft entscheidend, wie Mitchell Weiser betont. „Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Saison weitergeht.“

Denn ein ordentliches Abschneiden samt Sicherung der Bundesliga-Zugehörigkeit sollte es dann schon sein. Grundsätzliche hege der einstige Akteur des FC Bayern München und von Hertha BSC sowie Bayer Leverkusen aber keinerlei Abwanderungsgedanken. „Ich fühle mich sehr wohl hier, meine Familie ebenfalls. Es macht mir sehr viel Spaß in diesem Verein.“ Am Ende werden auch diese Angelegenheit die Berater mit Werder Bremens Verantwortlichen klären. „Ich habe noch ein weiteres Jahr Vertrag nach dieser Saison“, meint Mitchell Weiser gelassen, „wir werden sehen“. (mbü/dco)