Neue Marktwerte für den SV Werder: Füllkrug legt weiter zu, auch Weiser und Ducksch mit deutlichem Plus

Von: Timo Strömer

„Transfermarkt“-Update: Die Marktwerte von Werder Bremens Stürmern Niclas Füllkrug (l.) und Marvin Ducksch sind weiter gestiegen. © gumzmedia

Bremen - Das Branchenportal „transfermarkt.de“ hat im Rahmen eines Bundesliga-Zwischenupdates die Marktwerte des SV Werder Bremen aktualisiert. Die größten Gewinner sind Niclas Füllkrug, Mitchell Weiser und Marvin Ducksch.

Neun Spieler des SV Werder Bremen haben im Zuge der jüngsten Analyse von „transfermarkt.de“ neue Marktwerte erhalten. Erwartungsgemäß dabei: Torjäger Niclas Füllkrug. Der Wert des deutschen Nationalspielers war bereits nach der WM in Katar von 5 Millionen auf 10 Millionen Euro angehoben worden, nun folgte das nächste Plus. Der Führende der Bundesliga-Torjägerliste (15 Treffer) wird jetzt auf 13 Millionen Euro taxiert.

Marktwerte beim SV Werder Bremen: Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Mitchell Weiser steigern Wert

Ebenfalls hoch ging es für Mitchell Weiser. Werders Außenverteidiger steigerte seinen Marktwert um 2 Millionen auf jetzt 5,5 Millionen Euro - und auch Marvin Ducksch konnte ein Plus verzeichnen: 6,5 Millionen Euro ist der Stürmer des SV Werder Bremen laut „transfermarkt.de“ nun wert (zuvor 5 Mio. €). Außerdem wurden die Zahlen von Niklas Stark (neuer Marktwert 5,5 Mio. €) und Niklas Schmidt (2,5 Mio. €) jeweils um 1 Million Euro nach oben korrigiert. Eine leichte Aufwertung in Höhe von 500.000 Euro hat darüber hinaus Anthony Jung erhalten - der Verteidiger ist nun 1,5 Millionen Euro wert.

Abgewertet wurden dagegen Neuzugang Maximilian Philipp (kam im Winter auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg), Felix Agu und Manuel Mbom. Das Trio, das beim SV Werder Bremen in der laufenden Saison noch nicht über die Reservistenrolle hinaus gekommen ist, wurde jeweils um 500.000 Euro herabgestuft. Philipps Marktwert liegt jetzt bei 2 Millionen Euro, Agu und Mbom werden mit 1 Million Euro gelistet. Alle Werder-Marktwert-Veränderungen gibt es hier auf „transfermarkt.de“.

Das sind die drei größten Marktwert-Gewinner bei Werder Bremen

Name Alter Marktwert Neuer Marktwert Niclas Füllkrug 10 Millionen Euro 13 Millionen Euro (+ 3 Mio.) Mitchell Weiser 3,5 Millionen Euro 5,5 Millionen Euro (+ 2 Mio.) Marvin Ducksch 5 Millionen Euro 6,5 Millionen Euro (+ 1,5 Mio.)

So entstehen die Marktwerte des SV Werder Bremen bei „transfermarkt.de“

Die Marktwerte des SV Werder Bremen entstehen nach Angaben von „transfermarkt.de“ unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation mit ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. (tst)