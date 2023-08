Bode und Co. wollen kleine Clubs groß machen: Ex-Aufsichtsratschef des SV Werder engagiert sich beim Startup „One Touch Football“

Von: Jan Christian Müller

Werder Bremens Ex-Aufsichtsratschef Marco Bode will mit dem Startup „One Touch Football“ in kleine Clubs investieren. © gumzmedia

Neue Aufgabe für Marco Bode: Der Ex-Aufsichtsratschef des SV Werder Bremen wird zukünftig bei dem Startup „One Touch Football“ „kleinen“ Fußballclubs bei der Investorensuche helfen.

Von Jan Christian Müller. Frankfurt – Die ersten Schritte auf glattem Parkett sind gemacht. Das Startup „One Touch Football“ (OTF) traut sich zu, in einem schwierigen Umfeld Fußballclubs und Investoren zusammenzubringen und dabei Gewinn für alle Beteiligten zu erwirtschaften. Der ehemalige Aufsichtsratschef von Werder Bremen, Ex-Nationalspieler Marco Bode, und der ehemalige Finanzchef von Mainz 05, Jan Lehmann, gehören neben Ex-HSV-Vorstand Katja Kraus zu den prominenten Köpfen, die das ambitionierte Projekt vorantreiben wollen.

„In Deutschland ist die Zielgruppe eher die dritte oder zweite Liga. In anderen Ländern auch die jeweilige erste Liga“, erläutert Lehmann im Gespräch mit der „Frankfurter Rundschau“. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler aus Kronberg übernimmt bei dem börsennotierten Unternehmen die Position als Vorstand Finanzen & Marketing unter dem neuen Vorstandschef, dem Investmentbanker Lars Hülsmann. Der verfügt als Berater von Bundesligaclubs bei der Aufnahme von Fremd- und Eigenkapital über reichlich Erfahrung im Business.



Werder Bremen-Ex Marco Bode soll mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung das Projekt vorantreiben

Ein kundiger Fußballchef soll bald vorgestellt werden, in der Aufbauphase hat sich vor allem der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode mit seiner Fachkenntnis und seinem guten Namen eingebracht. „Wir stehen für große Seriosität, Transparenz und Ehrlichkeit“, sagt Lehmann. Dessen Vorkenntnisse passen ideal auf den neuen Job. Er war Unternehmensberater bei McKinsey, arbeitete für Sportvermarkter Infront, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und schließlich für den Bundesligisten Mainz 05, ehe man sich nach der Rückkehr von Christian Heidel laut Clubbulletin wegen „unterschiedlicher und teilweise nicht miteinander vereinbarer Ansichten“ voneinander trennte.

Katja Kraus und Marco Bode kennen das Fußballbusiness als ehemalige Aktive und Verantwortliche in ihren Clubs Hamburger SV und Werder Bremen ebenfalls in gebotener Tiefe – auch im Krisenmodus. Vorsitzender des Aufsichtsrates in dem blutjungen Unternehmen ist der Kapitalmarktexperte Thomas Mayrhofer, der die Spielvereinigung Unterhaching 2019 an die Börse begleitete.

Werder Bremen-Ex Marco Bode mit One Touch Football „wollen keine operative Verantwortung in den Clubs übernehmen“

Eine Gruppe von 23 Investoren hat bei One Touch Football für das nötige Anschubkapital gesorgt, weitere bis zu hundert Millionen Euro will man unter Mithilfe von Investmentbanken einsammeln. Auch Florian Kainz, Direktor des Internationalen Fußball Instituts (IFI) in Ismaning, will das Projekt mit seinem Wissen im Fußballmanagement als Aufsichtsratsmitglied mit vorantreiben.



Das in München beheimatete Startup plant, die neuen Partnerclubs – mit einigen sind Gespräche bereits aufgenommen worden – in relativ kurzer Zeit weiterzuentwickeln. „Wir wollen keine operative Verantwortung in den Clubs übernehmen, sondern partnerschaftlich mit unserem Knowhow eng an deren Seite stehen“, erklärt Lehmann, „unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir Werte steigern und so eine Rendite für unsere Investoren erwirtschaften.“

One Touch Football und Werder Bremen-Ex Marco Bode wollen bis zu 20 Millionen Euro pro Club investieren

Der Zeithorizont eines Engagements von OTF beträgt vier bis sieben Jahre, die Größenordnung des Investments 15 bis 20 Millionen Euro, dann soll der jeweilige Partnerverein hübsch aufgepeppt worden sein und sich strukturell und finanziell auf einer höheren Ebene bewegen. „Wir können es uns auch gut vorstellen, Clubs in Richtung Börsengang zu entwickeln“, sagt Lehmann. Leicht dürfte das gerade in Deutschland nicht werden – mit seiner starken Fanbase, einem eher Investoren-kritischen Umfeld im Profifußball und angesichts steigender Renditen bei risikoloseren Anleihen auf dem Kapitalmarkt.