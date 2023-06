Von Abdennour bis Zidan: Diese Afrikaner standen für die Profis des SV Werder auf dem Platz

Hany Ramzy (li.), Mohamed Zidan (ze.) und Aymen Abdennour (re.) haben allesamt das Trikot des SV Werder Bremen getragen. © Imago Images/Kosecki/Contrast/Zimmermann

Bremen - Mit dem Sensationsneuzugang Naby Keita vom FC Liverpool hat der SV Werder Bremen neben Dikeni Salifou, der in der abgelaufenen Spielzeit eine Bundesligaminute schnuppern durfte, in der kommenden Saison einen zweiten Afrikaner im Kader. In der langen Historie der Grün-Weißen wird Keita damit der 23. afrikanische Fußballer, der für die Bremer Profimannschaft auflaufen wird. Richtig erfolgreich waren nur die wenigsten seiner Vorgänger.

Der Erste:

Durch seine Einwechslung bei einer 0:2-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen avancierte Werder Bremens Ibrahim Sunday am 12. Juni 1976 zum ersten afrikanischen Spieler überhaupt in der Bundesliga. Zu weiteren Einsätzen im deutschen Oberhaus kam der Ghanaer, der zuvor die afrikanische Champions League gewonnen hatte und Afrikas Spieler des Jahres geworden war, allerdings nicht. „Ich war leer, zermürbt nach diesem einsamen Jahr in Bremen“, sagte Sunday später über seine Station in Deutschland.

Hany Ramzy und Anthony Ujah sind bisher die einzigen Afrikaner, die vollends bei Werder Bremen überzeugten

Die Leistungsträger:

Ganz anders lief das bei Hany Ramzi: Als seinen „besten Abwehrspieler“ bezeichnete der damalige Werder-Trainer Wolfgang Sidka den Ägypter, der zwischen 1994 und 1998 in 120 Pflichtspielen (drei Tore) für Werder Bremen auf dem Rasen stand. Der heute 54-Jährige war vor allem wegen seiner kompromisslosen und auch etwas waghalsigen Spielweise bekannt.

Auch wenn Anthony Ujah nur eine Saison an der Weser spielte, war und ist der Nigerianer durchaus beliebt bei den Fans des SV Werder Bremen. In seinen 37 Pflichtspielen steuerte der heutige Angreifer von Eintracht Braunschweig 14 Tore und fünf Assists für Grün-Weiß bei. Der Letzte davon bescherte Werder 2015/16 dramatisch den Klassenerhalt. Denn Innenverteidiger Papy Djilobodji, als Leihgabe des FC Chelsea nur sechs Monate in Bremen, stocherte die Ujah-Vorlage am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt in der 88. Minute über die Linie. Durch den 1:0-Sieg in afrikanischer Co-Produktion hielt Werder die Klasse, Frankfurt musste in die Relegation.

Licht und Schatten:

Ishak Belfodil dürfte den meisten Fans des SV Werder Bremen als bis dato letztes Beispiel dieser Kategorie noch ziemlich bekannt sein. Der Algerier trumpfte während seiner Leihstation 2017/18 in Bremen nur einmal richtig auf: Beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den FC Augsburg war der Angreifer an allen Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage). In seinen 28 weiteren Pflichtspielen kamen allerdings nur noch vier Tore hinzu. In der darauffolgenden Saison startete der Algerier allerdings bei der TSG Hoffenheim voll durch (16 Tore und fünf Vorlagen in 28 Bundesliga-Spielen).

Assani Lukimya: Der Kongolese spielte ab Sommer 2012 für insgesamt dreieinhalb Jahre an der Weser. In seinen 83 Pflichtspielen (vier Tore, zwei Vorlagen) überzeugte das Muskelpaket zwar als resoluter Zweikämpfer, fiel in der Innenverteidigung aber auch immer wieder durch haarsträubende Fehler auf.

Trotz großen Talents: Razundara Tjikuzu hat den Durchbruch bei Werder Bremen nie wirklich geschafft

Kürzer war da das Intermezzo von Innenverteidiger Lamine Sane. Der Senegalese war ab Sommer 2016 zunächst Stammkraft unter Trainer Viktor Skripnik, hatte später nach einem Trainingsstreik samt Suspendierung aber einen unschönen Abgang. Im Winter 2018 zog es ihn in die USA.

Cedric Makiadi: Der heutige Trainer von Werder Bremens U16 kam im Sommer 2013 gemeinsam mit Coach Robin Dutt an die Weser, nachdem beide zuvor in Freiburg gemeinsam erfolgreich waren. Daran anknüpfen konnten sie in Bremen aber nicht - Dutt wurde im Oktober 2014 entlassen, Makiadi wechselte nach stetig abnehmenden Einsatzzeiten im Sommer 2015 in die Türkei.

Zwei Wandervögel, die noch die Champions-League-Zeiten in Bremen miterlebt haben, aber nie gemeinsam auf dem Platz standen: Pierre Wome (2006 bis 2008) und Boubacar Sanogo (2007 bis 2009). Nachdem Linksverteidiger Womé in seiner ersten Werder-Saison noch Stammkraft und für seine katapultartigen Einwürfe bekannt war, kam der Kameruner im zweiten Jahr auch wegen hartnäckiger Leistenprobleme nicht mehr für Grün-weiß zum Einsatz. Stürmer Sanogo brachte es in 46 Pflichtspielen auf 27 Torbeteiligungen und schoss Werder Bremen unter anderem zum 3:2-Sensationssieg in der Champions League gegen Real Madrid, konnte sich bei am Osterdeich aber nicht nachhaltig durchsetzen.

Razundara Tjikuzu war die erste Überraschung während der Schaaf-Ära in Bremen. Im Alter von 19 Jahren wurde der Rechtsverteidiger 1999 von den Amateuren zu den Profis hochgezogen, wo der Namibier als Stammspieler 68 Bundesligaspiele bestritt. Da der junge Profi aber auch mehrfach alkoholisiert zum Training erschien, musste Tjikuzu den Verein im Sommer 2003 schließlich verlassen.

Roger Assalé, Mohamed Zidan und Aymen Abdennour konnten bei Werder Bremen nicht überzeugen

Die Enttäuschungen:

Roger Assale: Der ivorische Leihspieler enttäuschte in der Zweitligasaison 2021/22 auf ganzer Linie. Sein einziger Beitrag in sechs Einsätzen: Eine Schwalbe gegen Schalke 04, die Niclas Füllkrug per Elfmeter tief in der Nachspielzeit zum 1:1 nutzte.

Sambou Yatabare: Konnte in seinen zwölf Einsätzen für Werder Bremen (2015 bis 2017) überhaupt nicht überzeugen und spielte später nur noch für die U23. Aktuell muss der ehemalige Nationalspieler Malis in Frankreich eine Haftstrafe absitzen.

Joseph Akpala: Kam in seiner einzigen Werder-Spielzeit 2012/13 meist nur zu Kurzeinsätzen. Dabei gelangen ihm lediglich ein Treffer und eine Vorlage.

Fallou Diagne: Machte zu Saisonbeginn 2016/17 unter Viktor Skripnik zwei Spiele für Werder Bremen. Mit dem Trainerwechsel zu Alexander Nouri wurde der Senegalese dann aussortiert.

Mohamed Zidan: Zur falschen Zeit am falschen Ort, weil er sich von 2005 bis 2007 gegen die prominente Konkurrenz im Bremer Sturm nicht durchsetzen konnte. Später schaffte der Ägypter dann doch den Durchbruch in der Bundesliga und überzeugte in Mainz sowie Dortmund, wo er zweimal Meister und einmal Pokalsieger wurde.

Aymen Abdennour: Der Tunesier war 2010 nur für ein halbes Jahr an die Grün-Weißen ausgeliehen, empfahl sich aber nicht für eine feste Verpflichtung. Dass der Verteidiger ein guter Fußballer ist, zeigte er später in Monaco, weshalb er 2015 Tunesiens Fußballer des Jahres wurde und für stolze 22 Millionen Euro zum FC Valencia wechselte.

Viel Potenzial, kein Durchbruch: Ousman Manneh und Melvyn Lorenzen hatten bei Werder Bremen keine Zukunft

Nachwuchsspieler ohne Durchbruch:

Ousman Manneh: Ein Fußballmärchen, das in die komplette Ungewissheit führte: Über die U23 empfahl sich der Flüchtling aus Gambia für Werder Bremens Bundesligamannschaft, wo er 2016 sogar ein Tor erzielte. Nach einer schweren Verletzung hatte er dann aber keine Zukunft mehr in Bremen. Seit drei Jahren ist er nun schon vereinslos. Seitdem ist er von der Bildfläche verschwunden.

Melvyn Lorenzen: Über die U23 empfahl sich der einmalige Nationalspieler Ugandas für Werder Bremens Bundesligamannschaft. Gegen Hannover 96 gelang ihm im Dezember 2014 dann sogar sein hochemotionales einziges Bundesligator nach langer Verletzung, das er mit Tränen in den Augen feierte. Insgesamt kam er auf 14 Einsätze für Werders Profis, durchsetzen konnte sich das ehemalige Talent auch wegen seiner Verletzungen aber nicht.

Die ehemaligen U23-Spieler Leon Guwara (ein Spiel) und Leon Balogun (drei) kamen bei den Profis nicht zu nennenswerten Einsätzen. (tos)