Präsidentenwahl im Mittelpunkt: So läuft Werders Mitgliederversammlung ab

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Teilen

Die Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen im vergangenen Jahr mutierte zu einer Marathonveranstaltung, an deren Ende Präsident Hubertus Hess-Grunewald den Tag mit Freibier beschloss. Dieses Jahr soll das Event deutlich kürzer dauern. © gumzmedia

Bremen - 15 Punkte stehen auf der Tagesordnung, wenn der SV Werder Bremen am Sonntag ab 11 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Konzerthaus „Die Glocke“ bittet. Nach dem Zehn-Stunden-Marathon im Vorjahr inklusive Aufsichtsratswahl im Wohninvest Weserstadion wird in diesem Jahr mit einer deutlich kürzeren Veranstaltung gerechnet, bei der aber erneut wichtige Entscheidungen anstehen.

Hubertus Hess-Grunewald stellt sich als einziger Kandidat zur Wiederwahl für das Präsidentenamt. Dazu wird es um eine Satzungsänderung gehen, die vorsieht, dass der Präsident nicht mehr in die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft entsandt wird. Hess-Grunewald, so der Plan, wird dann in den Aufsichtsrat des SV Werder Bremen wechseln und dort auch den Vorsitz übernehmen. Zudem kann erstmals eine Frau in das geschäftsführende Präsidium des Vereins gewählt werden. Der Wahlausschuss stellte Claudia Lasch als einzige Kandidatin zur Wahl der Vize-Präsidentin auf, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jens Höfer seinen Rückzug angekündigt hatte.

Beim SV Werder Bremen würden somit immer mehr Frauen in Führungspositionen rücken. Erst vor wenigen Wochen ist CSR-Direktorin Anne-Kathrin Laufmann in die Geschäftsführung berufen worden. Sie soll dort künftig Hess-Grunewald ersetzen, der als Präsident nicht mehr gleichzeitig auch Geschäftsführer der ausgegliederten Profi-Abteilungen sein darf. Nach den Horrorzahlen in den vergangenen von Corona und Abstieg geprägten Jahren wird Werder-Boss Klaus Filbry den Mitgliedern des SV Werder Bremen am Sonntag auf der Mitgliederversammlung in der „Glocke“ ein äußerst positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021/22 präsentieren.

Mitgliederversammlung bei Werder Bremen: Klaus Filbry stellt Geschäftszahlen vor, Hubertus Hess-Grunewald vor Wiederwahl

Als Zweitligist hat der Club ein Plus von acht Millionen Euro eingefahren, das negative Eigenkapital verbesserte sich von 20,3 Millionen Euro auf zwölf Millionen Euro. Doch die Freude darüber ist arg getrübt worden, denn wegen eines umstrittenen Verstoßes gegen die Kapitalauflagen im Zuge des Lizenzierungsverfahrens wurde der Aufsteiger von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 2,5 Millionen Euro verdonnert.

Der Grund: Es geht um das negative Eigenkapital. Das wird in der DFL nicht nur ungern gesehen, sondern muss im Folgejahr von den betroffenen Clubs verbessert werden. Weil es ab dem 1. Januar 2022 keine nennenswerten Transfererlöse mehr gab, dafür aber höhere Kosten durch Aufstiegsprämien, entstand am Osterdeich wieder ein Minus beim Eigenkapital, was nun ursächlich für die Strafe ist. Immerhin: Werder Bremen hat bereits vorsorglich reagiert und einen Teil der drohenden Strafe (1,8 Millionen Euro) als Rückstellung in die Bilanz eingepflegt, wodurch das Jahresergebnis von acht Millionen Euro auf 6,2 Millionen Euro sank. (mwi/dco)