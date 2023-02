Vertragsverlängerung offiziell: Ersatztorhüter Zetterer bleibt bei Werder

Von: Malte Bürger

Michael Zetterer bleibt dem SV Werder Bremen auch in der Zukunft erhalten. Der 27-jährige Torwart hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert.

Bremen – Noch vor wenigen Tagen hatte Clemens Fritz im Gespräch mit der DeichStube angekündigt, dass die Vertragsverlängerung mit Ersatztorhüter Michael Zetterer zeitnah bekanntgegeben wird – nun hat der SV Werder Bremen den Worten des Leiters Profifußball Taten folgen lassen. Am Mittwochnachmittag machte der Verein die weitere Zusammenarbeit offiziell, zur Laufzeit des neuen Arbeitspapieres äußerten sich die Werder-Verantwortlichen aber nicht. Nach Informationen der DeichStube soll Zetterer bis 2025 in Bremen bleiben.

Werder Bremens Michael Zetterer: „Es macht mich stolz, das Werder-Trikot auch in Zukunft tragen zu können“

„Mit Zetti haben wir einen guten Rückhalt in unseren Reihen, der seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft am Osterdeich sieht und wir weiterhin auf ihn bauen können“, wird Clemens Fritz in einer Mitteilung des SV Werder Bremen zitert. Michael Zetterer selbst, dessen bisheriger Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre, erklärte: „Vor etwas über acht Jahren habe ich meinen ersten Werder-Vertrag unterzeichnet. Seitdem ist sehr viel passiert und sowohl Werder als auch Bremen sind zu meiner zweiten Heimat geworden. Es macht mich stolz, das Werder-Trikot auch in Zukunft tragen zu können.“

Werder Bremens Christian Vander über Michael Zetterer: „Zetti hat in den letzten Monaten einen guten Weg eingeschlagen“

Fortgesetzt wird folglich auch die enge Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Christian Vander, der nahezu jeden Tag mit den Keepern des SV Werder Bremen auf dem Platz steht. „Zetti hat in den letzten Monaten einen guten Weg eingeschlagen und ist ein wichtiges Mitglied des Teams“, urteilte der Ex-Profi. „Die Vertragsverlängerung hat er sich durch seine harte Arbeit verdient. Für uns gilt es, weiterhin an seinen Potenzialen zu feilen.“

Michael Zetterer hat bislang 13 Pflichtspiele für Werder Bremen absolviert, den Großteil davon während der Zweitligasaison der Grün-Weißen, als der inzwischen 27-Jährige kurzfristig Stammkraft war. In der laufenden Spielzeit vertrat er Werders Nummer eins Jiri Pavlenka lediglich etwa eine Stunde lang während der Heimpartie gegen Augsburg (0:1) – weil Pavlenka mit einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Für Zetterer war dies gleichbedeutend mit dem Bundesliga-Debüt, trotz seines aktuellen Status als Nummer zwei hofft der gebürtige Münchener, dass zukünftig noch weitere Einsätze in der deutschen Beletage folgen. (mbü)