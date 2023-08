Mehr als 30.000 Besucher: So lief Werders „Tach der Fans“ 2023

Von: Mario Nagel

Teilen

Mehr als 30.000 Anhänger des SV Werder Bremen strömten zum „Tach der Fans“ - und gingen dabei auf Tuchfühlung mit den Profis: Hier erfüllt Nationalstürmer Niclas Füllkrug (li.) Fotowünsche. © gumzmedia

Mehr als 30.000 Anhänger sind zur Saisoneröffnung des SV Werder Bremen geströmt und erlebten einen Tag voller Highlights - so lief der diesjährige „Tach der Fans“.

Bremen – Beste Stimmung beim „Tach der Fans“: Bei strahlendem Sonnenschein haben am Sonntag nach Vereinsangaben mehr als 30.000 Anhänger die Saisoneröffnung des SV Werder Bremen besucht. „Der Wettergott muss ein Fußballgott sein“, sagte Tarek Brauer, Werders Geschäftsführer Organisation und Personal, dann auch während eines Talks auf der Hauptbühne. Wer am Samstag den Wetterbericht für den Folgetag gesehen hatte, dem konnte durchaus Angst und Bange werden angesichts des angekündigten Regens samt möglicher Gewitter. Doch es kam anders, das Thermometer kletterte im Tagesverlauf auf mehr als 20 Grad.

Fußball Dart, Torwandschießen und Co.: Viele Mitmachstände beim „Tach der Fans“ des SV Werder Bremen

Das Wetter sorgte also schon einmal für gute Laune bei den Besuchern, das Programm während des „Tach der Fans“ tat sein Übriges. Bereits um 12 Uhr, als die Mitmachstände auf den Parkplätzen des Wohninvest Weserstadions offiziell öffneten, war das Gelände voller Menschen in Grün und Weiß. Egal ob beim Fußball-Dart, Torwandschießen oder vor den Schminktischen: Überall bildeten sich lange Schlangen. In diesen mussten die Fans mal mehr, mal weniger Geduld aufbringen, ehe sie an der Reihe waren. Verhältnismäßig schnell ging es am Mannschaftsbus des SV Werder Bremen voran, der von innen begutachtet werden durfte. Etwas länger dauerte es dagegen vor einem knapp 40 Meter hohen Kran, an dem eine Aussichtsgondel hing. Doch wer die nötige Geduld aufbrachte, wurde dafür mit einem atemberaubenden Blick über das Gelände belohnt.

Werder feiert seinen „Tach der Fans“ 2023: Die besten Fotos von der Saisoneröffnung am Weserstadion Fotostrecke ansehen

Als Moderator Arnd Zeigler um 12.30 Uhr den „Tach der Fans“ offiziell auf der Hauptbühne eröffnete und die Band „Afterburner“ live ihre Werder-Hits spielte, hatten sich vor der Bühne trotzdem erst relativ wenige Fans des SV Werder Bremen eingefunden. Das lag zum einen an den zahlreichen Mitmachaktionen auf dem Gelände, zum anderen aber auch an einer kleineren Bühne am Osterdeich: Dort, im Rahmen eines „Fanclub-Specials“, waren Ole Werner und Thomas Horsch zu einem Gespräch in vermeintlich kleiner Runde zusammengekommen. Doch binnen kürzester Zeit strömten die Besucher rund um den für die Fanclub-Mitglieder abgesperrten Bereich, um den Worten der Cheftrainer der Männer- und Frauenmannschaft zu lauschen.

Werder Bremen: Spielerflock von Naby Keita, Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch während des „Tach der Fans“ am beliebtesten

Kurz darauf ging es dann aber auch auf der Hauptbühne so richtig los: Erst stellten sich die Geschäftsführer Klaus Filbry, Tarek Brauer und Ann-Kathrin Laufmann in einem Talk den Fragen von Arnd Zeigler, anschließend betraten Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz und Sportchef Frank Baumann die Bühne. Um 14 Uhr folgte schließlich der Höhepunkt des Tages: Die Präsentation der Frauen- und der Männermannschaft. Laut wurde es besonders bei Neuzugang Naby Keita sowie den „hässlichen Vögeln“ Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug. Das Trio, so war es von den Verkaufsständen vor der Fan-Welt des SV Werder Bremen zu hören, führte auch das Ranking der meistgeflockten Spielernamen auf den Trikots an. Und während sich die Spieler nach der Mannschaftspräsentation in Zweierteams auf die Autogrammstände verteilten, ging es für die Fans zurück in die Warteschlangen. Immerhin bei bestem Wetter. (nag)