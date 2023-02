Nach durchwachsenem Werder-Start: Wann wird Winter-Neuzugang Philipp zum Faktor?

Von: Marius Winkelmann

Neuzugang Maximilian Philipp hat seine Verletzung auskuriert und soll bei Werder Bremen jetzt zu einem größeren Faktor werden. © gumzmedia

Maximilian Philipp ist noch kein großer Faktor bei Werder Bremen. Woran das liegt und wie es nun für den Neuzugang weitergeht, erklärt Trainer Ole Werner.

Bremen – 19 Minuten gegen Dortmund, 23 Minuten in Frankfurt – auffällige Szenen? Bislang noch Fehlanzeige. Nein, Winter-Neuzugang Maximilian Philipp hat beim SV Werder Bremen nun wahrlich keinen Traumstart hingelegt, zumal er sich nur wenige Tage nach seinem Wechsel an die Weser im Training bereits am Sprunggelenk verletzt hatte, wodurch er gleich mal eine mögliche Premiere beim VfB Stuttgart verpasste. Doch obwohl der Bremer Neuzugang in seinen bisherigen Kurzeinsätzen ziemlich blass geblieben ist, lobte Werder-Trainer Ole Werner den Neuzugang nun vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) und lieferte zugleich eine Erklärung für Philipps durchwachsenen Beginn mit.

„Er hat jetzt keinen besonders guten Start bei uns erwischt“, sagte der Coach des SV Werder Bremen während einer Pressekonferenz am Donnerstag über Maximilian Philipp und spielte damit vor allem auf die frühzeitige Verletzung der Wolfsburg-Leihgabe an. „Das ist ihm bis in die letzte Woche auch anzumerken gewesen.“ Dennoch habe der 28-Jährige in den letzten Wochen immer wieder auf die Zähne gebissen, „was natürlich total positiv ist“, weil der Kader gerade ohnehin sehr auf Kante genäht sei.

Maximilian Philipp ist wieder fit und soll bei Werder Bremen wieder sein Top-Level erreichen

Das dünne Aufgebot habe sich insbesondere auch in der „komplizierten Trainingswoche“ (Zitat Werner) vor dem Heimspiel gegen die auf dem Relegationsplatz liegenden Bochumer bemerkbar gemacht, als dem Trainer des SV Werder Bremen im Training zeitweise nur 16 Feldspieler zur Verfügung standen. Immerhin: Einer von ihnen war Maximilian Philipp, der alle Trainingsinhalte voll und nahezu problemlos mitmachen konnte. „Jetzt ist er soweit, dass es mit dem Fuß nahezu komplett ausgestanden ist“, erklärte Ole Werner und fügte hinzu: „Für Maximilian geht es nun darum, sich übers Training und weitere Einsätze die nötige Spielfitness zu holen.“

Der 34-jährige Werder-Coach erklärte zudem, warum der frühere U21-Europameister bislang noch kein wesentlicher Faktor im Spiel des SV Werder Bremen ist: „Wenn man relativ lange keine Pflichtspiele mehr gespielt hat, ist man dann vielleicht noch nicht gleich vom ersten Tag zu 100 Prozent da.“ Daher habe Maximilian Philipp nun den Auftrag, sich Schritt für Schritt an sein Top-Level heranzuarbeiten. Und dann? „Wird er auch zeitnah eine Option sein, um von Beginn an zu spielen.“ Vielleicht ja schon in der kommenden Woche im Auswärtsspiel beim FC Augsburg, nach einem womöglich erfolgreichen Kurzeinsatz gegen den VfL Bochum, mit möglichst vielen auffälligen Szenen. (mwi)