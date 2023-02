Matthäi machts: Werder hat neuen Trikotsponsor - so viel Geld zahlt das Bau-Unternehmen

Von: Björn Knips

Matthäi wird ab kommender Saison der neue Hauptsponsor des SV Werder Bremen. © nordphoto / gumzmedia

Nur einen Tag nach der öffentlichen Trennung des langjährigen Hauptsponsors Wiesenhof präsentiert der SV Werder Bremen den Nachfolger. Ab der kommenden Spielzeit wird Matthäi auf dem Werder-Trikot stehen. Das Verdener Bau-Unternehmen war bereits einer der Hauptsponsoren bei Claudio Pizarros Abschiedsspiel.

Bremen – Aus dem heißen Kandidaten ist tatsächlich der neue Hauptsponsor des SV Werder Bremen geworden: Matthäi wird ab der neuen Saison auf der Brust der Trikots des Bundesligisten prangen. Das Bauunternehmen aus Verden löst damit die PHW-Gruppe (Wiesenhof, Green Legend) ab, die sich nach elf Jahren bei den Grün-Weißen in die zweite Reihe zurückzieht. Das gab Werder am Freitag offiziell bekannt. Matthäi war im Vorfeld schon als Nachfolger gehandelt worden.

Für den SV Werder Bremen ist der Sponsoren-Wechsel, der zunächst bis einschließlich der Saison 2025/2026 laufen soll, äußerst lukrativ. Matthäi zahlt dem Vernehmen nach pro Saison sieben Millionen Euro, das ist eine Million Euro mehr als der Vorgänger. Und dieser wiederum bleibt den Bremern als Top-Sponsor erhalten und überweist dafür 1,3 Millionen Euro - eine ähnliche Summe wie zuvor Matthäi, das seit 2022 ein Toppartner des Bundesligisten, seit 2019 bei Werder präsent ist. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Matthäi erneut einen Hauptsponsor aus der Region gewinnen konnten und mit unserem bereits langjährigen Partner zukünftig noch intensiver zusammenarbeiten werden“, erklärte Werder-Boss Klaus Filbry. „Matthäi steht für Werte wie Nachhaltigkeit, regionale Verbundenheit, einen verantwortungsvollen Umgang mit seinen Mitarbeiter:innen und viele mehr, die mit den Werten des SV Werder übereinstimmen.“ Auch beim Ausrüster wird es bei Werder eine Veränderung geben. Das dänische Unternehmen Hummel folgt auf den englischen Sportartikelhersteller Umbro und soll dafür auch tiefer in die Tasche greifen. Eine offizielle Bestätigung steht da allerdings noch aus.

Neuer Hauptsponsor bei Werder Bremen bestätigt: Matthäi ab 2023/24 auf dem Trikot

Spannend wird, wie sich diese Veränderungen auf den Trikot-Verkauf auswirken werden. Nicht wenige Fans waren mit dem Aufdruck Wiesenhof des Geflügelproduzenten aus Visbek wegen dessen Massentierhaltung nicht einverstanden und verzichteten darauf, sich mit dem Dress ihrer Lieblingsspieler einzudecken. Andererseits berichtete Werder Bremens Boss Klaus Filbry unlängst, dass die Verkaufszahlen in Merchandising so gut waren wie seit Jahren nicht mehr.

Der Name Matthäi mag für viele Menschen in der Region noch immer ein verhältnismäßig unbekannter sein – dabei zählt das Bauunternehmen zu den größten seiner Art in Norddeutschland. Pünktlich zum Sprung aufs Werder-Trikot steht der 90. Firmengeburtstag an, 1933 legten die Brüder Hermann und Rudolf Matthäi den Grundstein für das, was sich in den Folgejahren entwickeln sollte. Noch im Gründungsjahr gab es das erste Großprojekt für die damalige Firma Hermann Matthäi OHG, Straßen- und Tiefbauunternehmung: So wurde in Verden im Auftrag von Heinrich Himmler, Reichsführer SS und später einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, der Sachsenhain errichtet. Ein dunkles Kapitel, das mittlerweile aufgearbeitet wurde. Die ehemalige Denkmalanlage der Nationalsozialisten wird inzwischen von der evangelisch-lutherischen Kirche als Jugendhof genutzt.

Trotz Matthäi - Wiesenhof bleibt in zweiter Reihe Sponsor des SV Werder Bremen

Eine ganz zentrale Figur der Firma ist Rudolf Matthäis Sohn Gerhard. Er übernahm 1967 die Leitung des Unternehmens und formte es zu dem, was es heute ist. Bis ins Jahr 2007 stand der studierte Straßen- und Verkehrsbauer an der Spitze, inzwischen gibt es 60 Standorte des Dienstleisters, auch eine Stiftung zur Förderung von Bildungseinrichtungen entstand. Längst geht es nicht mehr „nur“ um Straßenbau, sondern um alle erdenklichen Bereiche des Bausektors. Das Unternehmen wuchs parallel stetig, aus 1700 Mitarbeitern wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 3000. Matthäis Jahresumsatz lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 800 Millionen Euro, fünf Jahre zuvor waren es noch etwa 550 Millionen Euro. „Wir freuen uns sehr darauf, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft der zurückliegenden Jahre weiter vertiefen und unserer Unterstützung für Werder in den nächsten Jahren als Hauptsponsor eine noch größere Bedeutung geben können“, ließ die Geschäftsführung der Firma mitteilen. „Gemeinsam etwas Bleibendes zu entwickeln, dieser Anspruch eint den SV Werder Bremen und die Matthäi-Gruppe. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammen zu arbeiten, ist ein Prozess. Zusammen Ziele zu erreichen, ist ein Erfolg.“ (kni/mbü)