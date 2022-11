Der Hellseher in Füllkrugs Schatten: Die besonderen Fähigkeiten von Werder-Stürmer Ducksch sind sogar in Katar Thema

Von: Björn Knips

Marvin Ducksch hat bei Werder Bremen an der Seite von Niclas Füllkrug seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Über seine Fähigkeiten wird sogar am Rande der WM in Katar geredet. © gumzmedia

Bremen – Der eine taucht aktuell überall auf, der andere ist abgetaucht – so unterschiedlich fliegen gerade die „hässlichen Vögel“ des SV Werder Bremen. Zufrieden sein können sowohl WM-Torschütze Niclas Füllkrug als auch Urlauber Marvin Ducksch. Letzterer ist so etwas wie der Hellseher in Füllkrugs Schatten. Nicht nur, weil er den Höhenflug seines Sturmpartners vorhergesehen hat, sondern auch, weil er ihn immer wieder sehr gut in Szene setzt und endlich seine eigene Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.

Darüber freut sich einer ganz besonders: Werder-Sportchef Frank Baumann. „Wir wurden letzte Saison für die hohe Ablösesumme kritisiert“, erinnert der Ex-Profi im Gespräch mit der DeichStube an den Sommer 2021. Für den Torjäger von Hannover 96 legte Werder Bremen immerhin über drei Millionen Euro auf den Tisch. In der niedersächsischen Landeshauptstadt rieben sie sich die Hände, bis es ohne Marvin Ducksch sportlich bergab ging und mit ihm bei Werder richtig gut lief. „Wir waren davon überzeugt, dass Marvin uns nicht nur in der 2. Liga direkt helfen wird, sondern auch in der Bundesliga seine Qualitäten auf den Platz bringen kann. Dies hat er in den letzten Monaten absolut bestätigt und ist in unserem Spiel ein sehr wichtiger Faktor“, lobt Baumann den 28-Jährigen.

Marvin Ducksch beweist bei Werder Bremen seine Bundesliga-Tauglichkeit - trotz erst drei Saison-Toren

In der Aufstiegssaison erzielte Marvin Ducksch 20 Tore für Werder und bereitete zehn weitere vor. Mit Niclas Füllkrug bildete er ein kongeniales Sturmduo. Trotzdem gab es Zweifel, ob der 1,88 Meter große Angreifer auch eine Liga höher so performen kann. In Dortmund, Paderborn und Düsseldorf war ihm das in der Vergangenheit nicht gelungen. Er bekam schon den Stempel eines reinen Zweitliga-Stürmers aufgedrückt, weil es dort für ihn in Kiel und Hannover so gut gelaufen war. Und lange Zeit sah es auch in dieser Saison so aus, als würde Ducksch nicht so recht in die Bundesliga passen. Zumindest, was die Trefferquote betraf. Denn spielerisch war es gar nicht so schlecht. Deswegen dachte Trainer Ole Werner auch nicht daran, sein Sturmduo zu sprengen. Mit Erfolg! Am achten Spieltag gelang Ducksch beim 5:1-Sieg des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach sein erster Treffer. Zwei weitere folgten gegen Hoffenheim (2:1) und Schalke (2:1). Damit hatte er in 13 Partien schon ein Tor mehr erzielt als in seinen bisherigen 31 Bundesligaspielen. Dazu kamen noch fünf Vorlagen. Die Bilanz ist okay – vor allem, wenn der Sturmpartner einen Lauf hat.

Werder Bremen: Marvin Ducksch sagte Aufschwung von WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug voraus

Und genau daran hat auch Marvin Ducksch seinen Anteil. Diese Geschichte beginnt allerdings schon im Herbst 2021. Niclas Füllkrug ist wenig begeistert von der Verpflichtung des Stürmers aus Hannover. Der wird ihm vom damaligen Coach Markus Anfang vor die Nase gesetzt. Bei Füllkrug geht gar nichts mehr, er zofft sich mit Clemens Fritz, dem Leiter Profifußball, und wird deshalb für ein paar Trainingstage suspendiert. Es riecht nach Abschied, Trainer Anfang hat ihn schon abgeschrieben, will ihn loswerden. Ducksch dagegen glaubt an seinen Teamkollegen. „Ich weiß ja selbst, wie es als Stürmer ist: Vielleicht braucht man genau so eine Situation, um einen richtigen Lauf zu kriegen. Das wäre natürlich sehr gut für uns“, sagt der Stürmer des SV Werder Bremen damals – und das in einer ganz besonderen Situation, die erst Monate später öffentlich gemacht wird. Ducksch unterschreibt gerade im Kabinentrakt des Wohninvest Weserstadions Autogrammkarten im Akkord, als der Kameramann für die geplante Doku vorbeikommt. Quasi im Vorbeischreiben beweist Ducksch hellseherische Fähigkeiten, denn schon im nächsten Spiel trifft Füllkrug – und hört damit bis heute eigentlich nicht mehr auf, auch nicht bei der WM 2022.

Marvin Ducksch Thema bei der WM 2022 in Katar: Thomas Müller lobt Niclas Füllkrugs Sturm-Kollegen bei Werder Bremen

Marvin Ducksch wird ihm das gönnen. Als das Thema WM-Nominierung im Herbst immer größer wurde, da verriet der Angreifer: „Ich habe ,Fülle’ gesagt, dass ich versuchen werde, ihm dabei zu helfen und ihm in der Hinrunde noch das eine oder andere Tor auflegen werde.“ Nun ist Niclas Füllkrug tatsächlich bei der WM – und dank Thomas Müller spielt auch Ducksch dort eine Rolle. Der Weltmeister lobte das Zusammenspiel der beiden Stürmer bei Werder Bremen und nannte es durchaus als Vorbild für die entscheidende Partie am Donnerstag gegen Costa Rica. Das darf der gebürtige Dortmunder durchaus als Wertschätzung seiner Arbeit zur Kenntnis nehmen.

Und das dürfte ihm guttun. Denn eine unangenehme Geschichte hängt ihm immer noch ein bisschen nach. Nach einer Disco-Nacht verpasste er eine Teambesprechung und wurde deshalb für das Pokalspiel in Paderborn aus dem Kader gestrichen. Werder Bremen schied aus, was vor allem finanziell schmerzt. Sportlich hat sich Marvin Ducksch inzwischen rehabilitiert. Er ist eine feste Größe neben Niclas Füllkrug im Bremer Angriff. Und wer weiß, vielleicht tritt er im neuen Jahr auch wieder häufiger aus dessen Schatten – wie in der 2. Liga, als es ziemlich oft hieß „Ducksch is on fire“. Aber letztlich wird ihm das egal sein. Ducksch hat stets durchaus glaubhaft versichert, dass für ihn der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle steht. (kni)